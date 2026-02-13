Konečně to dokázal. Když získal stříbro, emoce z něj nestříkaly úplně naplno, ale po zisku zlata už ano. Rychlobruslař Metoděj Jílek ovládl na olympijských hrách v Miláně závod na 10 000 metrů. Jak v rozhovoru pro ČT sport přiznal, pocity má nyní jen úžasné.
Šampion Jílek: Šel jsem do toho s tím, že nic než zlato neberu. Je to úžasné
„Je to úžasnej pocit. Jsem rád, že se to konečně povedlo. Do závodu jsem šel s tím, že nic jiného než zlato neberu, takže jsem z toho určitě nadšenej,“ řekl devatenáctiletý český reprezentant, jenž navázal na stříbro z premiérového startu pod pěti kruhy v neděli na poloviční trati.
Svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina na desítce startoval v předposlední rozjížďce s Tedem-Janem Bloemenem, Kanaďana ale brzy nechal daleko za sebou.
„Doufal jsem, že Blumen do toho půjde se mnou, pro něho by to bylo super, kdyby se se mnou dokázal udržet aspoň polovinu závodu, a oba bychom si mohli vzájemně pomoci a tím získat lepší umístění. Naštěstí jsem od něj získal aspoň jeden draft, ale potom jsem mu ujel,“ řekl Jílek.
Král dlouhých tratí z této sezony triumfoval na své nejsilnější distanci v čase 12:33,43 minuty. O čtyři roky staršího Poláka Vladimira Semirunného na druhém místě porazil o 5,65 sekundy. Bronz získal čtyřicetiletý Jorrit Bergsma z Nizozemska, šampion ze Soči zaostal o 7,05 sekundy.
„V posledních deseti kolech jsem věděl, že budu muset jet opatrně a nepřepálit začátek. V posledních kolech jsem zpomalil stejně, což nebylo v pánu, ale nakonec to stačilo. Bylo to hrozně těžký, dejchalo se mi hrozně špatně. Byla to velká bolest. Zkuste si někdy třeba běžet dvanáct a půl minuty naplno a budete mít podobný pocit,“ popisoval Jílek.
Před poslední rozjížďkou bylo jasné, že má medaili. Jen ještě netušil jakou. Jeho výkon pak už nepřekonali ani vítěz z pětky Nor Sander Eitrem, který po rychlé první polovině zpomalil a skončil sedmý, ani nakonec čtvrtý Francouz Timothy Loubineaud.
„Sledoval jsem je dost bedlivě, Sander měl do posledních kolech lepší mezičasy než já, takže to bylo napínavé, ale pak mu nestačily síly a dokázal jsem mít zlato,“ řekl Jílek.
Dvě kola před koncem se objímal s týmem. „Bylo to nevratné, věděl jsem, že mám zlato a pro tohle jsem trénoval celý život, celou mou kariéru a konečně jsem toho dosáhl.“
Po závodu se mu poklonila Martina Sáblíková, která ve čtvrtek na pětce byla jedenáctá. „Že se mi poklonila takováhle legenda sportu, je neskutečná pocta. Jsem za to neskutečně rád, dala mi dárek, tričko, které vyrobila, jsem neskutečně rád za její podporu. Hymna byla super pocit a hrozně jsem si ho užil.“