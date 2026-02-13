Milán Cortina 2026

Páteční olympijský den startuje. Česká výprava má medailové ambice díky snowboardcrossařce Evě Adamczykové a Metoději Jílkovi, kterého čeká závod na 10 000 metrů. Bez šancí není ani skeletonistka Anna Fernstädtová. V akci ale budou i hokejistky, které čeká čtvrtfinále se Švédskem, i jejich mužští kolegové – ti změří síly s Francií. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Adamczyková vyhrála kvalifikaci snowboardcrossu

Eva Adamczyková byla nejrychlejší v první části kvalifikace snowboardcrossu. Zajistila si tím nejlepší nasazení pro vyřazovací jízdy. Olympijské šampionce ze Soči 2014 Adamczykové se nejvíce přiblížila dvacetiletá Francouzka Léa Castaová, která na ni ztratila půl sekundy. Karolínu Hrůšovou po 21. místě v úvodním kole kvalifikace čeká ještě druhá jízda. Do osmifinále postoupí všech 32 závodnic.

Curleři nestačili na Švýcary

Český curlingový tým pod vedením skipa Lukáše Klímy nestačil ve svém druhém utkání na Švýcarsko, kterému podlehl 3:7. Zápas Češi ukončili předčasně už po osmém endu. Pro reprezentační tým to byla druhá porážka na olympijském turnaji, Švýcaři naopak podruhé zapsali vítězství.

Od 19:00 čeká český tým další utkání, střetnou se s Norskem.

Maděrová na MČR kvůli nemoci závodit nebude

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová se o víkendu nezúčastní mistrovství republiky ve snowboardingu na Dolní Moravě. Potýká se s respiračním onemocněním. „Moc mě mrzí, že na Dolní Moravě nebudu startovat, těšila jsem se na atmosféru domácího mistrovství a české fanoušky. Ale nemoc byla jednoduše proti. Budu dělat maximum pro to, abych se dala co nejdřív do pořádku a mohla opět naskočit do tréninku a přípravy na další závody,“ uvedla Maděrová.

