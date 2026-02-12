Při svém premiérovém startu na olympijských hrách získal rychlobruslař Metoděj Jílek stříbrnou medaili na trati 5000 metrů, v pátek chce v Miláně útočit na vytoužené zlato, a to na nejdelší desetikilometrové trati. Sám si uvědomuje, že šance na zisk zlaté medaile jsou velké.
Je to tady moje největší šance, říká Jílek před závodem na 10 000 metrů
„Poslední trénink byl dobrý. Dostal jsem dobrý pocit od ledu a myslím, že se mi zítra bude jezdit taky dobře,“ pochvaloval si devatenáctiletý český reprezentant. „Určitě to beru tak, že je to moje asi nejlepší šance tady,“ řekl Jílek.
Bezprostředně po zisku stříbrné medaile byl mírně zklamaný, že nevyhrál. Na rozdíl od vítězného Sandera Eitrema z Norska a bronzového Itala Riccarda Lorella nerozdával úsměvy. „Určitě jsem z toho šťastný. Potom, jak jsem přišel do Českého domu, to bylo taky lepší. Beru to jako velký úspěch,“ ujistil Jílek.
Svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina v aktuální sezoně ovládl jedinou „desítku“ zařazenou do programu Světového poháru. „Že bych ale proto byl hlavní favorit, to si nemyslím. Nebo z nějaké části určitě ano. Jsou tady ale kluci, kteří jsou fakt silní a za ty dva měsíce se dokázali taky zlepšit,“ uvedl.
Jílek považuje za hlavního konkurenta v boji o zlato Eitrema, domácího Davida Ghiotta, Francouze Timothyho Loubineauda a Poláka Vladimira Semirunného, který je držitelem nejrychlejšího času sezony.
„Sander má teď životní formu. Sice to není desítkový bruslař, ale teď už mě od něj nic nepřekvapí, protože jezdí fakt skvěle. Určitě patří i mezi hlavní favority na desítku,“ řekl Jílek na adresu zlatého muže z poloviční trati.
Za ideálního soupeře do dvojice poté označil Loubineauda. „Bude záležet na tom, zda budou losovat z první čtyřky, nebo šestky ze Světového poháru. Původně říkali, že ze čtyř, ale u žen jsme viděli, že ze šesti,“ uvedl Jílek.
Na los nahlížel i z pohledu strategie. „Když by losovali ze čtyř, bylo by pro mě nejideálnější jet s Timothym, protože pak by Sander Eitrem měl Caseyho Dawsona, který na desítku nemá úplně takové šance. Takže by si neměl moc s nikým pomáhat a já bych měl dobrý pár, který si myslím, že dokážu porazit. Pro mě by to hned znevýhodnilo jednoho z největších konkurentů,“ vysvětlil. Jméno soupeře se dozví dnes večer.