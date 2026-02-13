Podruhé zažívá čtvrtfinálové zklamání, tentokrát ještě více trpké. Brankářka Klára Peslarová a české hokejistky se loučí s olympijským turnajem po porážce 0:2 se Švédkami. Čtyřletý cyklus pod trenérkou Carlou MacLeodovou s vrcholem na olympiádě skončil bez medaile.
Druhá olympiáda zakončená ve čtvrtfinále. Nedá se nic dělat, jedeme dál, řekla Peslarová
Proti Švédkám se nepodařilo českým hráčkám využít ani jednu z pěti přesilovek. Celkově z 12 početních převah skončila brankou pouze jedna. Ve čtvrtfinále se bolest trvající celý turnaj také projevila.
„Speciální týmy rozhodly. Nepohlídaly jsme si oslabení a nebyly jsme schopní dát gól při přesilovce. To si myslím byl největší kámen úrazu,“ pokrčila rameny Peslarová.
V zápase dostala jednu branku, ve 25. minutě naopak z početní převahy Tre kronor, prosadila se Hana Olssonová. „Hráčka před bránou mi dobře zastínila výhled. Myslela jsem, že vrcholová hráčka střílí, a šla jsem dolů. Najednou jsem zpozorněla, puk na straně, snažila se zareagovat, ale byla jsem na to krátká. Bohužel,“ hlesla brankářka švédského Brynäs.
Češky zvýšily aktivitu ve třetí třetině, nakonec přestřílely Švédky 29:23. Vyrovnání už nepřišlo, naopak výhru 2:0 potvrdila střelou do prázdné branky Hilda Svenssonová.
Dva důležité turnaje bez medaile
Hokejistky od nástupu Carly MacLeodové získaly dvě bronzové medaile na mistrovství světa. Na domácím šampionátu vloni v Českých Budějovicích skončily čtvrté, nyní v Miláně konec ve čtvrtfinále.
„Samozřejmě to mrzí. Pracujete čtyři roky, abyste si zahrály na tomto turnaji a udělaly výsledek. Byla to naše druhá olympiáda, zakončily jsme ji ve čtvrtfinále. V obou případech. Jedem dál no,“ dodala zklamaně Peslarová.