Martina Sáblíková má za sebou první trénink po nemoci, kvůli které vynechala závod na 3000 metrů. Po jeho absolvování přiznala, že se necítila dobře, ale byla ráda, že na led šla. Českou rychlobruslařskou legendu čeká start na trati 5000 metrů, na které obhajuje bronzovou medaili z Pekingu. Tak vysoko ale nyní nemyslí a od závodu nemá jasná očekávání. Přímý přenos sledujte ve čtvrtek na ČT sport a ČT sport Plus.
Rozjedu to, jak budu moct, a uvidíme, říká Sáblíková. Trénink po nemoci byl pro ni hrozný
„Bylo to hrozné, pokud nemám být sprostá,“ řekla Sáblíková asi po dvacetiminutovém tréninku na ledě. Rychlobruslařské brusle obula poprvé od pátku, následně ulehla do postele a snažila se vyležet virózu.
„První kola byla horší, pak se to zlepšilo. Jsem ale ráda, že jsem se na led mohla postavit a nepůjdu na start rovnou z postele,“ přiznala osmatřicetiletá závodnice.
V úterý mluvila o tom, že má z pětky trochu strach, o den později byla optimističtější. Co od závodu očekává, ale nedokázala říct.
„Samozřejmě nejdu do závodu s tím, že bych rozjela kolo za 35 (sekund) a jen tak to šla odkroužit. Rozjedu to tak, na co budu mít, a uvidíme, jestli a jak to moje tělo zvládne. Nikdo nedokáže říct, jestli začnu zpomalovat po druhém nebo až po desátém kole,“ řekla Sáblíková.
Rodačka z Nového Města na Moravě, která má jako první český sportovec šanci startovat již na šesté zimní olympiádě, opět ocenila podporu, kterou dostává od fanoušků, dalších sportovců nebo známých osobností.
„Pro mě je to hrozně emotivní a za podporu jsem hrozně ráda. To, jak mě všichni podrželi, bylo neskutečné. Fakt za to moc děkuju a jsem za to hrozně vděčná,“ uvedla Sáblíková.
Na instagramový účet jí přišly tisíce zpráv, které ani nedokázala přečíst. „Znamená to pro mě možná víc než placka, kterou bych třeba mohla mít. Člověk ví, že když se mu něco nepodaří nebo něco stane, tak v tom není sám. A to je krásný pocit,“ řekla.
Během kariéry získala svěřenkyně trenéra Petra Nováka desítky medailí na mistrovství světa nebo Evropy a sedm cenných kovů na olympiádách. Teoreticky tak již nemusí nikomu nic dokazovat a po sezoně může v klidu ukončit aktivní kariéru.
„Právě to je ale pro mě nejtěžší. Odjížděla jsem sem s tím, že se chci poprat o nejvyšší příčky. Svědomitě jsem se připravovala a tohle mě hrozně mrzí. Nějakým způsobem se s tím snažím vyrovnat. Zítra to rozjedu, jak budu moct, a uvidíme,“ dodala Sáblíková.