Rychlobruslařka Martina Sáblíková bude po nemoci startovat na olympijských hrách. Soupeřit bude ve čtvrtek v Miláně v závodě na 5000 metrů, v němž bude obhajovat bronz z Pekingu.
Sáblíková se představí po nemoci na OH. Bude startovat v závodě na 5000 metrů
Trojnásobná olympijská šampionka informovala v nahrávce pro média, že se představí ve čtvrtečním závodě. Uvádí také, že její zdravotní stav však stále není ideální. Osmatřicetiletá Sáblíková nemohla absolvovat sobotní závod na 3000 metrů.
„Nejsem na tom tak, jak bych si představovala, ale naštěstí nemám teplotu. Dutiny mám ale pořád úplně v háji. Od pana doktora jsem ale naštěstí dostala zelenou, takže budu moct ve čtvrtek nastoupit,“ řekla Sáblíková.
„Nastoupím hlavně kvůli sobě, kvůli fanouškům, rodině a všem, kteří mě podporují,“ uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka. Před závodem má strach z výsledku. „Výkon nebude takový, jaký bych si přála. Ale pro sebe a lidi to chci udělat,“ řekla.
Česká rychlobruslařka je na nejdelší ženské trati desetinásobnou mistryní světa, na olympiádě na „pětce“ získala dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. V italském Miláně se zároveň loučí s olympijskou kariérou. I proto byla zklamaná, když nemohla v sobotu závodit. Od té doby netrénovala na ledě.
„Měla jsem prakticky zakázanou veškerou aktivitu, pohyb. Ležela jsem v posteli a zažila olympiádu z druhé strany fanouška, protože za posledních dvacet let jsem byla jen sportovec, takže jsem si ji užívala. Sledovala jsem všechny přenosy, ale už bych si přála, aby to bylo jinak,“ přiznala.
Dnes poprvé začala trénovat na kole. „Jak jsem do té doby ležela v posteli, tak to bylo složité. Trénink byl takový, že jsem šla točit nohama. Po prvním tréninku jsem hned usnula. Teď po tom druhém zase,“ popsala Sáblíková.
Ocenila podporu od fanoušků poté, co oznámila, že kvůli nemoci na olympiádě nenastoupí. „Prvně jsem brečela, že nemohu startovat, pak jsem brečela u vzkazů, které jsem dostávala. Takovou podporu jsem možná neměla nikdy, bylo to neskutečné. Moc děkuji lidem, že to prožívali se mnou,“ podotkla.
Lékař výpravy Jiří Dostal přiznal, že kdyby se nejednalo o olympiádu, tak by Sáblíková zřejmě nestartovala. „Její zdravotní stav se postupně zlepšuje a daří se nám ji pomaličku vracet zpět. Pravda je, že kdyby nebylo olympiády a takhle významného závodu, tak bychom byli mnohem konzervativnější a opravdu bychom zvažovali, jestli má význam ji do závodu pouštět,“ řekl Dostal.
Zlepšit stav Sáblíkové se pokusili antibiotiky. „Sama řekla, že v životě nesnědla tolik prášků. S tím se ale nedá nic dělat. Teď je vlastně na začátku tréninkového procesu, ale musíme být opatrní,“ uvedl Dostal.
Doplnil, že stoprocentně vyléčit zánět dutin a horních cest dýchacích v takto krátké době je prakticky nemožné. Na ledě by měla Sáblíková poprvé trénovat ve středu. Zda se tak opravdu stane, se rozhodne až v daný den.