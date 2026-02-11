Co neminout ve čtvrtek: Hokejisté začínají proti Kanadě, Ledecká pojede super-G, Sáblíková se loučí na pětce

Čeští hokejisté vstoupí ve čtvrtek v Miláně do olympijského turnaje a hned zápasem proti největšímu favoritovi Kanadě. Ester Ledecká přezouvá ze snowboardu na lyže a postaví se na start superobřího slalomu, rychlobruslařka Martina Sáblíková se závodem na 5000 metrů loučí s olympijskými hrami. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Kanada nezískala hokejové zlato na Hrách od roku 2014, ale letos poprvé od té doby přilákal turnaj největší hvězdy. A v týmu ze země javorového listu jich je nejvíc. Na soupisce jsou mimo jiné tři ze čtyř nejproduktivnějších hráčů NHL Connor McDavid, Nathan MacKinnon a teprve devatenáctiletý objev Macklin Celebrini. Osmatřicetiletý Sidney Crosby bude hrát už o třetí olympijské zlato.
Češi porazili Kanadu naposledy na Hrách před osmi lety v základní skupině, ale v boji o bronz jim to soupeř vrátil a od té doby vyhrál všechny čtyři duely na mistrovství světa, i když v Praze až po prodloužení. Čeští fanoušci sní o novém Naganu, ti kanadští jsou si jistí, že se nebude opakovat loňská ostuda, kdy jejich tým vypadl ve čtvrtfinále světového šampionátu s Dánskem.
Soupeře pro čtvrtfinále se dozvědí české hokejistky. Zatím to vypadá na Švédsko, které vyhrálo skupinu B. Pokud by ale v odloženém utkání Finky překvapivě zdolaly Kanadu, zopakoval by si český výběr duel se Švýcarskem, s nímž ve skupině prohrál po prodloužení.
Ledecká by si ráda vynahradila zklamání ze snowboardingu. Před osmi lety se v Pchjongčchangu v super-G postarala o zlatou senzaci, o čtyři roky později jí v Pekingu na pátém místě chybělo k bronzu jen 13 setin.
Že tuto disciplínu stále skvěle ovládá, dokázala v lednu třetím místem na Světovém poháru v Tarvisiu. V celkově klasifikaci, kterou vede Italka Sofia Goggiaová, je Ledecká šestá. Jedna velká soupeřka Američanka Lindsey Vonnová jí ale už kvůli zranění ubyla.
Sáblíková vynechala závod na 3000 m kvůli viróze, a přestože stále není zcela fit, na „pětku“ se chystá. O start na svých šestých Hrách nechce přijít. Zvláště když je na programu její nejoblíbenější trať, z níž má dvě olympijské zlaté, stříbro a bronz i deset titulů mistryně světa.
Nejdelší ženská trať se v této sezoně jela jen v Heerenveenu a česká rychlobruslařka tam skončila šestá. Vyhrála Norka Ragne Wiklundová, ale na vrchol sezony asi nejlépe vyladila formu Italka Francesca Lollobrigidaová. S podporou domácího publika v sobotu oslavila 35. narozeniny triumfem na tříkilometrové trati. Že umí skvěle zajet i 5000 m, předvedla loni, kdy zvítězila na mistrovství světa v Hamaru.
V běžecké stopě zatím dominují Švédky, které ukořistily pět ze šesti dosavadních medailí a deset kilometrů volnou technikou jim může přinést další triumf. Ebba Anderssonová a Moa Ilarová dominovaly v této disciplíně na Světovém poháru v Trondheimu, domácí půdě svých norských rivalek.
Spravit chuť si chce Američanka Jessie Digginsová, která sice vede Světový pohár, ale při skiatlonu upadla a ani sprint se jí nepovedl. Z českých běžkyň si do Itálie přivezla nejlepší formu Kateřina Janatová a při sedmém místu ve skiatlonu měla výrazně lepší bruslařskou část, což ještě zvyšuje její naděje pro čtvrteční závod.
V dopolední kvalifikaci budou o postup do odpolední vyřazovací části usilovat i dva čeští snowboardcrossaři, jejichž forma je ale velkou neznámou. Radek Houser zakončil minulou sezonu čtvrtým místem v závodě Světového poháru v Kanadě, ale v té současné kvůli vážnému zranění z léta ještě nezávodil. Také Kryštof Choura bojuje se zdravotními problémy a v Cerviinii i v Číně končil v osmifinále. Favority jsou kanadský mistr světa Éliot Grondin a obhájce zlata Rakušan Alessandro Hämmerle.
Matyáš Kroupa bude mít dopoledne druhou šanci postoupit do odpoledního finále jízdy v boulích. V první úterní kvalifikaci skončil na 24. místě a v jeho silách je vylepšit bodové konto, aby předstihl alespoň čtyři další soupeře. Nejlepší jízdu zatím předvedl lídr Světového poháru a mistr světa Japonec Ikuma Horišima, obhájce zlata Švéd Walter Wallberg byl až šestý.
Americká snowboardistka Chloe Kimová bude usilovat o třetí olympijské zlato v U-rampě v řadě, a to je jí teprve 25 let. Dnešní kvalifikaci vyhrála s velkým náskokem, přestože si měsíc před Hrami vykloubila rameno a její start v Livignu byl nejistý. Další olympijští vítězové budou korunováni v sáňkařské štafetě a dvakrát v short tracku.