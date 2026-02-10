Olympijské závody v běhu na lyžích zatím přinášejí českým barvám radost. Až nečekanou. Po sedmém místě Kateřiny Janatové ve skiatlonu zazářil teprve jednadvacetiletý Jiří Tuž pátým místem ve sprintu. Olympijská vítězka a toho času expertka ČT sport ohodnotila jeho výkon jako fenomenální.
EXKLUZIVNĚNeumannová velebila výkon Jiřího Tuže. Fenomenální v extrémně těžkém sprintu
„Přenádherný zážitek na extrémně těžké trati. Extrémně těžký sprint. Zasloužený výsledek,“ shrnula Neumannová.
„Doteď jsem z toho rozklepaná. Byl to z jeho strany fenomenální výkon. Cítila jsem, že je na tom dobře i po kvalifikaci. Věřila jsem v postup do semifinále. I to by byl pro jednadvacetiletého závodníka úspěch. Ale on se dostal do olympijského finále, kde byl pátý mezi jmény, která patří mezi přední příčky na mistrovství světa nebo olympiád,“ chválila pár desítek minut po finále olympijská vítězka z Turína.
Průběh sezony až takové výsledky nenaznačoval. „Probíhají tady krásné závody a dvě česká umístění do desátého místa jsou víc, než jsem čekala,“ přiznala Neumannová.
Už o víkendu si zajela životní výsledek Janatová. „Kdo Katku sleduje zblízka, tak ví, že je to závodnice, která na to má. Je schopná jezdit do desátého místa. Letošní sezona byla ale taková prazvláštní, snad kromě jednoho dvou závodů to bylo z její strany hodně nevýrazné a trošku jsme propadali obavám, co se s ní děje. Protože natrénováno měla, ale výsledky nebyly. Přišly v ten správný okamžik,“ poznamenala a jedním dechem dodala: „Běžci mohou být klidní, protože výsledek tady je.“
Tratě s „nelyžařskými“ kopci
V každou možnou chvíli si obtížný profil sama zkouší na lyžích, dobře podmínky u Tesera zná i ze svého působení. „Tratě, které mají nejtěžší stoupání poblíž stadionu. Jsou to nelyžařské kopce, na sílu, kde se člověk nesklouzne, musí na to hodně mít. A pak takové louky, které nedávají sportovcům si odpočinout,“ popsala specifika.
„Navíc ráno bývá trať zmrzlá, občas i ve sjezdech zledovatělá, nebezpečná. Během dne se oteplí a zase to začíná být rozměklé,“ nastínila záludnosti.
Neumannová tu v roce 1991 absolvovala své první mistrovství světa a má ke zdejšímu areálu speciální vztah. „Vyhrála jsem tu dva závody Světového poháru a mám tady okolo spoustu kamarádů, jezdím sem pravidelně a často. Postavily se nové budovy, nové zázemí, ale základ zůstává stejný, má to italského ducha a tradici. Je to Itálie se vším všudy,“ dodala Neumannová.