V lyžařském týmu mohly propuknout oslavy. Jiří Tuž dosáhl nejlepšího výsledku českého sprintera na olympijských hrách. Trenér reprezentace Vasil Husák sám nečekal, že jeho svěřenec předvede ve vyřazovacích kolech takové nástupy, k jakým se odhodlal ve čtvrtfinále a semifinále. Zopakoval však, že Tužovy výkony jdou nahoru již delší dobu.
Všichni jsou překvapení, ale Jirka jde nahoru už delší dobu, říká Tužův trenér
Jednadvacetiletý Tuž v olympijském závodě předčil očekávání. Ve Světovém poháru se do finále sprintu dostal jen jednou, loni v únoru skončil pátý ve Falunu. „Jsem na něj obrovsky pyšný, to je bez pochyb. Já jsem na něj byl pyšný už za to, co udělal v letošní sezoně. Jirka chce, hrozně moc,“ ocenil Husák Tužovy pokroky.
Mladý český reprezentant se v této sezoně Světového poháru dokázal prosadit i v distančních závodech a byl například patnáctý v lednovém závodě na 10 kilometrů klasickou technikou v Oberhofu.
Když zajel čtvrtý nejlepší čas v kvalifikaci, tušil trenér, že by to mohlo být dobré. „Jediné, co nám chybí, je to, že to nemáme tak oťukané. On ty rozjížďky musí jet totálně naplno. Jakmile bychom začali taktizovat, že pošetříme na finále, tak by se nám mohlo stát, že vypadne. Takže to šel naplno, ale v tom finále už energie došla. Ty neuvěřitelné nástupy, co tam dělal, to se mně strašně líbilo, a doufám, že se to líbilo i všem divákům,“ ocenil trenér.
Samotného ho překvapilo, jak výrazně Tuž utíkal v prudkém kopci soupeřům. „Zaskočil mě, že to bylo až tak razantní. Jinak ve své podstatě je jeho největší devíza klasická technika a tenhle běh. Když k tomu máte takhle postavený ten kopec, tak je to jeho. Ale že to bude až takhle razantní, to jsem nečekal,“ uznal Husák.
Nepředpokládá, že by po pátém místě byly nějaké velké oslavy v českém týmu. „Trochu jsem se bál, že tam švihne medaili, přijdu o servis a už mi ráno nikdo nepřijde mazat lyže,“ řekl Husák se smíchem.
Připomněl, že olympijský program běžeckého lyžování pokračuje v rychlém tempu dál. Muže včetně Tuže čeká v pátek závod na 10 kilometrů volnou technikou s intervalovým startem. Ženy včetně sedmé ženy skiatlonu Kateřiny Janatové pojedou stejnou disciplínu už o den dříve.
A co český tým čeká teď? „Co se bude dít? Nic, jdeme připravit Kateřinu na další závod,“ usmál se Husák.