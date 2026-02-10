Nemáme ega individualistů, ale týmového ducha, říká Gudas

Důraz, přehled, jistota – to čeká hokejová reprezentace na olympijských hrách od obránce Anaheimu Radko Gudase. Ten věří, že český tým je se svou hrou schopný dostat se soupeřům pod kůži. „Těšili jsme se na dobrou partu, pracujeme jeden pro druhého a nechceme se zklamat. Na ledě necháme pro sebe všechno, nebudeme hrát individuálně. Když řekneme, že to budeme dávat doleva, všichni to dodrží. To je jedna z našich silných stránek. Nemáme ega individualistů, ale týmového ducha. To je nejdůležitější," řekl Gudas.
Pětatřicetiletý bek při předloňském zlatém mistrovství světa v Česku předvedl důraz v semifinále proti USA, kdy se od začátku „pošťuchoval“ s tehdejším kapitánem Bradym Tkachukem. V Miláně ve čtvrtek čekají české hokejisty hráči Kanady. „Uvidíme, s čím vyjedou. Mají Benneta, Wilsona... Pár velkých kluků. S oběma jsem hrál a víme, co od sebe čekat. Těším se na to, tyhle zápasy máte jednou dvakrát za kariéru. Všichni budou hrát na sto procent,“ vysvětloval.
Klíčové bude podle Gudase udržet nervy na uzdě. „Jsou tady jiná pravidla než v NHL, možná to bude naše výhoda, můžeme dostat přesilovky. Víme, že mohou rozhodnout, je to krátký turnaj. Během dvou tří minut může být hotovo. Ale máme tým, který se může dostat pod kůži každému,“ tvrdí odchovanec kladenského hokeje.
Stejně důležité pro případný úspěch ve čtvrtek bude ubránit ofenzivní hvězdy v čele s Connorem McDavidem. „To musí být týmová práce. Jeden na jednoho to moc nejde přes celý led. Budeme se muset snažit všichni, ale nemůžeme se soustředit jen na McDavida. Mají i MacKinnona a další. Musíme je brát jako celek, všichni se na to těšíme a dáme do toho všechno,“ sliboval Gudas.
Česko bude naopak spoléhat na Davida Pastrňáka, šestého nejproduktivnějšího hráče NHL. „Je to super lídr, který dodržuje pravidla. Je ale jedno, zda dá gól on, nebo někdo jiný. Hlavně ať to urveme,“ přál si Gudas a ocenil Pastrňákův přerod do týmového lídra. „Chce vyhrát za každou cenu a obětuje pro to všechno. V Bostonu táhne celý tým a já se těším, jak bude hrát. Je to hráč světové kvality a všichni si na něj musí dávat pozor,“ řekl.
Gudas startuje na olympiádě podruhé, Milán je pro něj speciální proto, že zde má rodinu včetně všech čtyř dětí. Nejstarší dcera Leontýna navíc bude natáčet i rozhovory a videa pro Český olympijský výbor.
„Užívá si to. Dnes byli na obědě v Českém domě a hned hlásila, že měli pracovní oběd,“ usmál se rázný obránce. „V Anaheimu jí s tím hodně pomohli, dodali sebevědomí, že to může dělat. V létě, když jsme předávali ceny Gutha-Jarkovského, tak si to taky moc užila. Má k tomu sklony, správnou vyřídilku a jsem moc rád, že ji to baví. Je v tom mnohem lepší než já, dokáže se ozvat a nedělá jí problém být hlasitá, aby všichni věděli, že tam je. Nestydí se, já si třeba sednu raději do kouta,“ přiznal Gudas.