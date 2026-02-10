Za zavřenými dveřmi trénovali v úterý čeští hokejisté v Miláně. Tým využil pravidlo, které umožňuje zakázat přístup do arény novinářům i zástupcům soupeřů, a ke stejnému kroku se rozhodli i pro středu. Ve čtvrtek je čeká první zápas na olympijském turnaji s Kanadou. Podle asistenta trenéra Tomáše Plekance se věnovali nácviku speciálních herních situací.
Trénink bez diváků. Hokejisté zkoušejí, jak překvapit soupeře
„Co jsme dělali? Chtěli jsme zapracovat na systémových věcech a detailech. Ať už na přesilovkách, oslabeních, hře bez brankáře, buly. Pokud ta možnost je, tak je dobré, když to nikdo nevidí,“ komentoval Plekanec jediný trénink v hlavní aréně Santagiulia. Předešlé tréninky měl český tým ve vedlejší tréninkové hale.
Hráči po tréninku přiznali, že ani nevěděli, že byl zavřený. „V NHL se to při play-off v domácí aréně taky někdy stane. Když se řeší situace, které nechceme hned ukázat,“ řekl obránce Radko Gudas. Zároveň dodal, že soupeři v zápasech stejně všechno rychle odhalí. „Ale olympiáda je krátký turnaj, ne všichni třeba zjistí co a jak, takže musíme využít každé možnosti překvapit. Ať neví, co budeme hrát,“ uvedl bek Anaheimu.
V kompletním složení, i s hráči NHL, tým trénoval na olympiádě potřetí. A podle Plekance se vše postupně zlepšuje.
„Sedá si to. Tréninky mají slušné tempo a kluci se sžívají se systémy, které bychom chtěli hrát. Není to nic komplikovaného, ale pro kluky z NHL to je změna. Jsou to detaily, hlavně do defenzivy. Kluci mají talent, umějí číst hru, takže do ofenzivy jim nikdo z nás nějak extrémně nemluví. Ale jsou tam základní věci, které dělat nechceme,“ podotkl bývalý vynikající útočník a jeden ze spolupracovníků hlavního kouče Radima Rulíka.
Reprezentace bude v ofenzivě spoléhat zejména na elitní útok ve složení Martin Nečas, Tomáš Hertl, David Pastrňák. „Je vidět, že to jsou rozdíloví hráči a umí s pukem. Čeká nás první zápas a uvidíme, jak to bude fungovat. Nikde není napsáno, že takhle odehrají celý turnaj. Kdyby to tak bylo, je to samozřejmě pozitivní, ale variant máme víc,“ řekl Plekanec.