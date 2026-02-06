Ani ve čtvrtém zápase na olympijském turnaji nedokázali zvítězit čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. V duelu proti doposud neporaženému celku USA Češi od začátku tahali za kratší konec a zápas ve finále skončil předčasně po šestém endu za stavu 1:8. Do soutěže krasobruslařských družstev nejlépe vstoupili favorizovaní Američané. Obhájci zlata po třech z osmi programů vedou před Japonskem a Itálií.
SOUHRNČeští curleři padli i napočtvrté, soutěž krasobruslařských družstev načaly nejlépe USA
Devatenáctiletá Zelingrová s o dva roky starším Chabičovským od úvodu ztráceli. Po třech endech s mistry světa z roku 2023 prohrávali 0:5 a na jejich jednoznačné porážce nic nezměnil ani čestný bod ve čtvrtém endu.
Češi tak navázali na předchozí porážky s Kanadou, Švédskem a Británií. V sobotu se odpoledne střetnou s Koreou, vítěz tohoto duelu získá první výhru na turnaji. Poté budou soupeřem české dvojice Švýcaři, kteří mají zatím bilanci 2-2.
Zelingrová s Chabičovským, kteří si postup na OH zajistili před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.
Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utká systémem každý s každým. Do play-off postoupí čtyři nejlepší, turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.
Úvod soutěže krasobruslařských družstev nejlépe zvládli Američané
O jediné dílčí vítězství pro tým USA se v kategorii tanečních párů postarali mistři světa z posledních tří let Madison Chocková a Evan Bates. Američtí krasobruslaři v předehře očekávaného souboje tanečníků o olympijské zlato získali za rytmický tanec 91,06 bodu. Jako první se v této sezoně dostali přes 90 bodů a nechali o více než bod za sebou evropské šampiony Laurence Fournierovou Beaudryovou a Guillaumea Cizerona z Francie.
Mezi sportovními dvojicemi potvrdili roli úřadujících světových šampionů Japonci Riku Miuraová a Rjuiči Kihara, kteří krátký program vyhráli před evropskými šampiony Anastasií Meťolkinovou a Lukou Berulavou z Gruzie. K vzestupu japonského družstva pak nejlepším krátkým programem mezi ženami přispěla trojnásobná mistryně světa Kaori Sakamotová, jež odsunula na druhé místo šampionku z loňského MS v Bostonu Alysu Liuovou.
Vedoucí tým Spojených států amerických má 25 bodů. Japonsko na něj kvůli až osmému místu svého tanečního páru ztrácí dva body. O další bod zpět je zatím domácí Itálie. Všech deset týmů ještě v sobotu pošle svého reprezentanta do krátkého programu mužů. Do volných jízd, v nichž se bude pořadí hodnotit samostatně, postoupí nejlepších pět družstev. Soutěž vyvrcholí v neděli.