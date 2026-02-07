Český hokejový tým se na olympijských hrách představí bez Pavla Zachy. Ten o start přijde kvůli zranění. Podle generálního manažera reprezentace Jiřího Šlégra se jedná o velké oslabení, se kterým se tým bude muset vypořádat. Na takovou situaci je však připraven. Ztráta plánovaného prvního centra ho velmi mrzí a doufá v jeho brzké uzdravení.
Ztráta Zachy je velké oslabení, ale jsme na to připravení, řekl Šlégr
„Měli jsme připravené varianty, takže víme, kdo ho nahradí. Jsme na to připravení. Samozřejmě ale nejsme rádi, že se něco takového stalo. Když vám vypadne první centr, tak to není dobrá zpráva pro žádný tým,“ řekl Šlégr. Zraněného útočníka v nominaci nahradil Filip Chlapík, kapitán Sparty ale určitě nezaujme Zachovo místo a počítá se s ním na pozici křídla.
„Musíme se tomu přizpůsobit. Pavlovi přejeme brzké uzdravení, protože nás to strašně mrzí. Je to velké oslabení, ale takový je sportovní život,“ doplnil bývalý vynikající obránce.
Definitivní informace o Zachově neúčasti dostali zástupci národního týmu v pátek večer, kdy se se Šlégrem spojil generální manažer Bostonu Don Sweeney.
„Byl jsem s Pavlem v kontaktu, volali jsme si skoro každý druhý den. Až mi připadalo, že s ním mluvím přespříliš. Ale pro nás to bylo důležité a každý den se to měnilo,“ řekl Šlégr.
Bezprostředně po zranění to podle něj vypadalo, že opora Bostonu bude brzy fit. Nakonec se ale ukázalo, že by nebyl na olympiádě schopen odehrát ani jeden zápas.
Zacha se v roce 2024 podílel na zisku světového titulu v Praze, Šlégr ale na jeho zranění spíše než s ohledem na sportovní aspekt nahlížel osobně.
„Pro mě je to smutný lidský příběh, protože každý z kluků, kteří byli nominovaní, se těšili, že budou reprezentovat Českou republiku. Jsou tady všichni hráči z NHL a nejlepší hráči světa. Věřím, že je to těžké pro něj i pro nás,“ uvedl olympijský vítěz z Nagana.
Zacha je již třetí český centr z NHL, kterého z nominace vyřadilo zranění. Mimo hru jsou i Jiří Kulich a Filip Chytil. „Je to bohužel tvrdá realita. Ale já si pořád myslím, že máme velice kvalitní hráče i v Evropě. Nezatracoval bych je, ani nepodceňoval. Myslím si, že tým je dobře poskládaný. A Filip Chlapík si nominaci zasloužil. Je to dlouhodobý reprezentant, který podává ve Spartě i v národním mužstvu velice dobré výkony,“ dodal Šlégr.