V Karlových Varech odstartoval přípravný kemp na olympijský turnaj. Na tréninku se ukázalo všech dvanáct hráčů působících v Evropě, kteří figurují v nominaci trenéra Radima Rulíka na Hry v Miláně. Druhá polovina reprezentačního výběru z NHL se přidá k ostatním až v Itálii.
Národní tým zahájil přípravu. Nemám informace, že by nemohli na olympiádu jet, říká Rulík k Nečasovi se Zachou
Společně s dvanáctkou nominovaných na ledě trénovala i pětice stříbrných medailistů z letošního mistrovství světa juniorů (Matyáš Mařík, Tomáš Galvas, Štěpán Hoch, Matěj Kubiesa a Petr Sikora), tři náhradníci (Libor Hájek, Jan Ščotka a Jáchym Kondelík) a další tři hráči. Rulík tak měl k dispozici dvacet hráčů do pole a tři brankáře. Oproti ideálnímu stavu chyběl jen kapitán Sparty a další náhradník pro olympijský tým Filip Chlapík, jenž se svým týmem hrál extraligový zápas v Plzni a na západ Čech přijede v noci.
„Po prvním tréninku nemůžeme mluvit o spokojenosti nebo nespokojenosti. Jsme rádi, že jsme se všichni sešli,“ řekl Rulík. „Máme čtyři tréninky, po kterých uvidíme, jestli to bude mít směr, který bychom chtěli. Ale určitě jsme začali velice slušně, takže doufám, že si udržíme úroveň, a naopak, že se to bude posouvat a zlepšovat trénink po tréninku,“ přál si šedesátiletý kouč.
Evropská část národního týmu se sešla v Karlových Varech i proto, že místní Energie hraje na ledové ploše 60x26 metrů, tedy stejných, jaké budou v Miláně.
„Zvolili jsme malé hřiště, co nejpodobnější tomu, co nás čeká. Na malém prostoru je hokej malinko jiný a hlavně kluci, kteří hrají na velkém třeba v Pardubicích nebo ve Švédsku a Švýcarsku, potřebují co nejvíce tréninků na této ploše, aby se adaptovali a co nejrychleji přizpůsobili,“ řekl Rulík.
Na ledě nechyběl ani Šimek
Na tréninku byl také liberecký obránce Radim Šimek, jenž vynechal poslední dva extraligové zápasy kvůli poraněné ruce. „Naštěstí je všechno v pořádku. Vyšetření, která jsem absolvoval, ukázala, že to není nic vážného, a jsem rád, že jsem teď tady,“ řekl Šimek.
Přiznal ale, že ve chvíli, kdy se zranil, moc optimistický nebyl. „Když se mi to stalo, tak jsem si řekl, že je to špatný, protože mě ta ruka hodně bolela. Po vyšetřeních mi ale spadl kámen ze srdce, protože jsem se na to těšil. Hodně lidí mi to přálo. Rodina byla nadšená, že jsem se dostal do nominace na olympiádu, a byla by hrozná škoda, kdyby mi to nevyšlo,“ uvedl třiatřicetiletý bek.
I kvůli týdenní pauze byl pro něj úvodní trénink náročnější. „Tempo bylo vyšší a já teď nebyl na ledě, takže jsem byl trochu zadýchaný. Ale nějak jsme to zvládli a všichni se s tím poprali. Myslím si, že jsme na tréninku odvedli dobrou práci a do turnaje to bude jen gradovat,“ přál si účastník tří světových šampionátů, který se v roce 2022 podílel na zisku bronzových medailí.
Zatímco z evropské části kádru má Rulík s asistenty všechny hráče k dispozici, v zámoří jsou momentálně na marodce dva důležití útočníci výběru Martin Nečas z Colorada a Pavel Zacha z Bostonu.
„Momentálně nemám informace, že by nemohli na olympiádu jet. Čekáme na to, jak to všechno dopadne, protože jsou teď ve stavu, kdy nehrají a řeší se jejich zdravotní stav,“ řekl Rulík. Dodal, že hráči jsou v kontaktu s generálním manažerem Jiřím Šlégrem. „Dokud nedostanu informaci, že nemůžou jet, tak s nimi samozřejmě počítám,“ prohlásil.
Hokejisté budou v Karlových Varech trénovat do čtvrtka, kdy odpoledne odletí do Milána. V Itálii je první trénink čeká v pátek, v neděli by se k týmu měli připojit i všichni hráči z NHL.
Evropská část reprezentace
Evropská část reprezentace
Obránci: Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Jan Rutta (Servette Ženeva/Švýc.), Radim Šimek (Liberec), Tomáš Kundrátek (Třinec).
Útočníci: Roman Červenka, Lukáš Sedlák (oba Dynamo Pardubice), Ondřej Kaše (Verva Litvínov), Jakub Flek (Kometa Brno), Dominik Kubalík (Zug/Švýc.), Matěj Stránský (Davos/Švýc.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.).