Plzni se vydařil poslední zápas před olympijskými hrami a v dohrávce 36. kola Tipsport extraligy přetlačila Spartu 4:1. Pražané sice vedli, ale domácí duel otočili v početních výhodách. Západočeši přečkají dlouhou pauzu na třetí příčce tabulky, sparťané zůstanou sedmí.
Plzeň si pomohla proti Spartě přesilovkami a v olympijské přestávce setrvá na třetím místě
Už po 124 sekundách se radovali z vedení hosté z Prahy. Vitouch na útočné modré čáře přihrával Raškovi, který puk nezachytil, ale gólman Malík kotouč při snaze rozehrát hokejkou minul a projel mu mezi betony do branky.
Při vyloučení domácího Villeho Petmana zahrozil v oslabení Lalancette, vzápětí na druhé straně nastřelil Špaček z pravého kruhu bližší tyč. Po trestech Vesalainena a Kryštofa Hrabíka se Sparta ubránila v dlouhém oslabení včetně šesti sekund ve třech proti pěti.
Ve 13. minutě už se domácí v početní výhodě po trestu Pražanů za příliš mnoho hráčů na ledě dočkali vyrovnání. Teplý se z hranice levého kruhu trefil k protější tyči. V závěru úvodní části při Chlapíkově vyloučení nejdříve napálil Teplý od modré čáry pravou tyč a pět sekund před pauzou skóroval střelou z levého kruhu Ville Petman.
Ve 27. minutě si Kovář poradil s další střelou Teplého. Při Najmanově vyloučení vytěsnil brankář Sparty ramenem ránu Zámorského a neprostřelil jej ani Lajunen. V polovině druhé části Lalancette uvolnil Měchuru, který vyzrál na Kováře bekhendovým blafákem. V 35. minutě po Řepíkově podražení Jeřábka nastřelil Strnad horní tyč. Sparťanské oslabení se protáhlo na čtyři minuty kvůli Řepíkovu technickému prohřešku při návratu na led, ale skóre se nezměnilo.
Hned v úvodu závěrečné části zahrozil Lalancette. Sparta se snažila tlačit za snížením, ale Plzeň ji do velkých šancí nepouštěla. Malík kryl Pysykovu střelu po Chlapíkově nabídce zpoza branky. V 54. minutě se dostal sám před plzeňského gólmana Kryštof Hrabík, ale s bekhendovým blafákem neuspěl. Na druhé straně vychytal Kovář Lalancettea.
Výsledek ještě dovršil 14 sekund před koncem při risku hostů bez brankáře do prázdné brány Měchura po nabídce od Lalancettea, pro něhož to byla jubilejní 100. asistence v české extralize.
Dohrávka 36. kola extraligy
HC Škoda Plzeň – HC Sparta Praha 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 13. Teplý (Percy, M. Petman), 20. V. Petman (Teplý, M. Petman), 31. Měchura (Lalancette, V. Lajunen), 60. Měchura (Lalancette, Schleiss) – 3. M. Vitouch (N. Seppälä). Rozhodčí: Mejzlík, Květoň – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 3:9. Využití: 2:0. Diváci: 6928.
Plzeň: N. Malík – V. Lajunen, Rubins, Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, Percy – M. Petman, V. Petman, Teplý – Schleiss, Lalancette, Měchura – L. Strnad, Filip, D. Simon – O. Rohlík, Jakub Lev, I. Sedláček – Šalda. Trenér: Jandač.
Sparta: Jakub Kovář – Pysyk, Krejčík, Knot, Mašín, Irving, Němeček, N. Seppälä – Řepík, Shore, Chlapík – P. Kousal, M. Špaček, F. Novák – M. Vitouch, K. Hrabík, Raška – Vesalainen, O. Najman, Hyka – od 60. navíc O. Hrabík. Trenér: J. Nedvěd.