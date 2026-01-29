Dobrá zpráva pro reprezentaci. Šimek nemá vážné zranění a může hrát v Miláně

Milán Cortina 2026

Obavy zažehnány. Liberecký obránce Radim Šimek nemá vážné zranění a může hrát na olympijském turnaji v Miláně. Informoval o tom hokejový svaz.

Třiatřicetiletý Šimek nedohrál úterní extraligové utkání s Vítkovicemi, které Bílí Tygři vyhráli 6:2. Bývalý hráč San Jose odstoupil kvůli zranění levé ruky už v úvodu první třetiny.

O olympijský turnaj však nepřijde. „Vyšetření neukázala nic závažného, Radim Šimek se tak v pondělí 2. února připojí do kempu v Karlových Varech,“ uvedl reprezentační trenér Radim Rulík.

Z role náhradníka dříve vypadl karlovarský útočník Ondřej Beránek, jenž si přivodil zranění a bude mimo několik týdnů. „Sledujeme zdravotní stav hráčů, protože těch zápasů je opravdu hodně. Modlím se, aby vše dopadlo dobře a nikdo z nominovaných se na poslední chvíli nezranil, abychom mohli vstoupit do olympijského turnaje s tím, co jsme si naplánovali,“ uvedl před časem Rulík.

Český tým do olympijského turnaje v Miláně, kterého se poprvé od roku 2014 zúčastní i hráči z NHL, vstoupí 12. února zápasem s Kanadou. V základní skupině narazí také na Francii a Švýcarsko.

