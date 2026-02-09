Dva šikovní praváci a šéf prostoru před brankovištěm. Reprezentační trenér Radim Rulík vsadil na elitní první útok, který má složení David Pastrňák – Tomáš Hertl – Martin Nečas. Na trénincích před úvodním čtvrtečním utkáním olympijského turnaje proti Kanadě piluje tato trojka souhru.
Na Kanadu s prvotřídním útokem. Doufám, že budeme dávat klíčové góly, přeje si Hertl
Radim Rulík potvrdil v neděli: Tohle byla jedna z variant. Složení první formace zapříčinila i ztráta zraněného centra Pavla Zachy. „Nevěděl jsem přesně, jak to bude. Určitě se to asi trošku změnilo tím, že Zachič na poslední chvíli nemohl dorazit. Jeden z našich top centrů. Počítal jsem, že budu s Pastou, nebo Nečim, ale ne že budu s oběma,“ řekl Hertl.
V kanadském bodování NHL je centr Vegas Golden Knights za Pastrňákem a Nečasem třetím nejlepším Čechem. „Už se na to těším. Doufám, že nám to bude klapat a budeme důležitá lajna, která bude dávat rozhodující góly. Nebude to tady ale samozřejmě o jedné lajně, kór pro náš tým. U nás budeme tahat za jeden provaz. Pokud si to sedne, můžeme porazit kohokoliv,“ tvrdí Hertl.
Český útok v bodování NHL
Český útok v bodování NHL
6. David Pastrňák (Boston Bruins) – 71 bodů (22 + 49)
16. Martin Nečas (Colorado Avalanche) – 62 bodů (22 + 40)
51. Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights) – 49 bodů (22 + 27)
Pastrňák věří, že si s parťáky sedne. Všichni tři mají v NHL dosud po 22 vstřelených brankách. „Hlavně jde o chemii v lajně. Neči se zná s Hertlikem, hráli spolu párkrát. Já jsem zase párkrát nastoupil s Hertlikem. Ostatní lajny mají také sílu, rozložené to je dobře. Samozřejmě uvidíme, jak to bude fungovat, jsme spolu teprve dva dny. Doufám, že nám to bude fungovat,“ uvedl Pastrňák, který si zahrál s Hertlem ve vítězném zápase o bronz na mistrovství světa 2022 ve Finsku.
Třetím do party bude rychlík z Colorada. „Budeme se snažit vyladit spolupráci co nejlépe. Myslím, že jsou to skvělí hráči. Máme ještě pár dnů, abychom se sehráli,“ řekl Nečas.
Společně i v přesilovce
V první přesilovkové formaci tuto trojici doplní ještě na modré čáře obránce Filip Hronek a Ondřej Palát. „Máme tam tři praváky, kteří umí dobře vystřelit. Hróňa, Pasta a Neči. Pro mě s Palym to bude okolo brankového prostoru, kde hraju skoro celou kariéru. Teď ve Vegas se nám přesilovky daří, jsem mezi kruhy. Na těchto turnajích to bude hrozně důležitý. Nikdy nevíte, jestli dostanete jednu, nebo pět přesilovek,“ uvědomuje si Hertl.
Na konci pondělního tréninku se pětice pro početní převahy sehrávala. „Led už byl takový špatný, takže z toho nebudeme dělat velké závěry. Hlavní je komunikace, bavíme se, co chceme hrát. Přesilovky budou důležité. Nic moc nevymýšlet a snažit se střílet. Máme tam Hertlika, který je výborný okolo brány. Musíme k němu puk dostat,“ velí Pastrňák.