Milán Cortina 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Skvělá Adamczyková, šampion Jílek, emoce kolem MOV


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Eva Adamczyková to dokázala a v Livignu vybojovala stříbro. Jaká byla její cesta do finále? Nový díl Milán Cortina 2026 podcastu probírá i další aktuality z olympijské Itálie. Diskutují Michal Dusík a Ondřej Nováček.

