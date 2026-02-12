Milán Cortina 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Trpký konec Ledecké, časy Zabystřana, Heraskevyčova diskvalifikace


před 14 mminutami|Zdroj: ČT sport

Ester Ledecká po nezdaru na snowboardu nedokončila super-G a z olympijské Itálie odjíždí s prázdnou. Co se stalo? Nový díl Milán Cortina 2026 podcastu řeší i výkony Jana Zabystřana nebo rozhodnutí MOV o diskvalifikaci ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče. Diskutují Tomáš Budka a Borek Zakouřil. Moderuje Ondřej Nováček.

ODEBÍREJTE MILÁN CORTINA 2026 PODCAST NA YOUTUBE KANÁLU ČT SPORT.

Podcasty ČT sport najdete v Apple Podcasts, Spotify nebo RSS.

Poslechněte si

Milán Cortina 2026 podcast: Před startem olympijského turnaje hokejistů

10. 2. 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Před startem olympijského turnaje hokejistů

Milán Cortina 2026 podcast: Zlatá Maděrová, stříbrný Jílek a slzy Ledecké

8. 2. 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Zlatá Maděrová, stříbrný Jílek a slzy Ledecké

Milán Cortina 2026 podcast: Případ Davidová, životní jízda Vinklárkové a vyhlídky pro Anterselvu

11. 2. 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Případ Davidová, životní jízda Vinklárkové a vyhlídky pro Anterselvu
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.