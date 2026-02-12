Ester Ledecká po nezdaru na snowboardu nedokončila super-G a z olympijské Itálie odjíždí s prázdnou. Co se stalo? Nový díl Milán Cortina 2026 podcastu řeší i výkony Jana Zabystřana nebo rozhodnutí MOV o diskvalifikaci ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče. Diskutují Tomáš Budka a Borek Zakouřil. Moderuje Ondřej Nováček.
Milán Cortina 2026
Milán Cortina 2026 podcast: Trpký konec Ledecké, časy Zabystřana, Heraskevyčova diskvalifikace
