Česká smíšená biatlonová štafeta cílila na medaili, nakonec z toho bylo po finiši Markéty Davidové jedenácté místo. Měla být pro závod v nominaci? A jak to bude s jejím dalším působením na zimních olympijských hrách? Nový díl Milán Cortina 2026 podcastu rozebírá i řadu dalších věcí z Anterselvy, diskutují Gabriela Soukalová, Jakub Ščurkevič a Hynek Roleček. Moderuje Ondřej Nováček.
Milán Cortina 2026 podcast: Případ Davidová, životní jízda Vinklárkové a vyhlídky pro Anterselvu
