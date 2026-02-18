Reportér a moderátor Petr Kubásek v novém dílu Milán Cortina 2026 podcastu poodkrývá zákulisí biatlonového vysílání ČT sport z olympijské Anterselvy a přidává i svůj pohled na české výsledky. Ptá se Ondřej Nováček.
Milán Cortina 2026
Milán Cortina 2026 podcast: Petr Kubásek o zákulisí vysílání z Cortiny i pátém místě štafety biatlonistek
