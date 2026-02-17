Vedoucí zahraničních operací ČT sport Markéta Vránková v novém dílu Milán Cortina 2026 podcastu vysvětluje zákulisí i složitosti a zákonitosti celé televizní olympijské operace. Ptá se Ondřej Nováček.
Milán Cortina 2026
Milán Cortina 2026 podcast: Markéta Vránková nejen o složité olympijské operaci ČT sport
Podcasty ČT sport najdete v Apple Podcasts, Spotify nebo RSS.
