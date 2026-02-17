Milán Cortina 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Markéta Vránková nejen o složité olympijské operaci ČT sport


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Vedoucí zahraničních operací ČT sport Markéta Vránková v novém dílu Milán Cortina 2026 podcastu vysvětluje zákulisí i složitosti a zákonitosti celé televizní olympijské operace. Ptá se Ondřej Nováček.

