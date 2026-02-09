Milán Cortina 2026

Milán Cortina 2026 podcast: David Kozohorský nejen o životním závodu Janatové


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Reportér ČT sport David Kozohorský shrnuje životní výsledek Kateřiny Janatové ze skiatlonu a přidává další postřehy nejen z běžeckého lyžování na zimních olympijských hrách. Další díl Milán Cortina 2026 podcastu moderuje Ondřej Nováček.

ODEBÍREJTE MILÁN CORTINA 2026 PODCAST NA YOUTUBE KANÁLU ČT SPORT.

Podcasty ČT sport najdete v Apple Podcasts, Spotify nebo RSS.

Poslechněte si

Milán Cortina 2026 podcast: Michal Dusík nejen o zahajovacím ceremoniálu

6. 2. 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Michal Dusík nejen o zahajovacím ceremoniálu

Milán Cortina 2026 podcast: Robert Záruba o olympijské operaci a vysílání

4. 2. 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Robert Záruba o olympijské operaci a vysílání

Milán Cortina 2026 podcast: Kristýna Pátková a Darina Vymětalíková o ženském hokejovém turnaji

7. 2. 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Kristýna Pátková a Darina Vymětalíková o ženském hokejovém turnaji

Milán Cortina 2026 podcast: Zlatá Maděrová, stříbrný Jílek a slzy Ledecké

8. 2. 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Zlatá Maděrová, stříbrný Jílek a slzy Ledecké
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.