Čeští hokejisté si ve čtvrtfinále zopakují souboj s Kanadou, Slováky čekají Němci. Curleři se po první výhře na turnaji utkají s Čínou, program alpského lyžování zakončí slalom žen a Johannes Hösflot Klaebo může jako první v historii získat desáté zlato na zimních Hrách. Biatlonistky čeká štafeta, v programu akrobatických lyžařů a snowboardistů nadělalo zmatek počasí.
Co neminout ve středu: Hokejisty čeká repete s Kanadou, biatlonistky štafeta
Čeští hokejisté udolali v předkole play-off Dánsko 3:2 a ve čtvrtfinále narazí na Kanaďany, kteří prošli základní skupinou bez zakolísání s třemi výhrami, skóre 20:3 a plní roli největšího favorita. Svěřenci Radima Rulíka jim v úvodním zápase vzdorovali jen do konce první třetiny a brankáře Jordana Binningtona za celé utkání nepřekonali. Kanada vyhrála i čtyři poslední vzájemné zápasy na světových šampionátech, i když předloni v Praze až po prodloužení. Connor McDavid a Macklin Celebrini se podle očekávání usadili na OH v čele kanadského bodování, krok s nimi drží Martin Nečas.
Jessicu Jislovou, Lucii Charvátovou, Terezu Voborníkovou a Terezu Vinklárkovou čeká štafeta na 4x6 km. Podle očekávání chybí Markéta Davidová, která opět laboruje s vyhřezlou ploténkou. Největší naděje na zlato mají Francouzky, které už posbíraly čtyři individuální biatlonové medaile a Julia Simonová s Lou Jeanmonnotovou výrazně přispěly i ke zlatu v mixu. Biatlonisté Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Michal Krčmář skončili v úterní štafetě šestí.
Curleři si po první výhře nad Německem zahrají s Čínou, kterou na loňském světovém šampionátu v Kanadě porazili 10:3. Posledním jejich soupeřem bude ve čtvrtek Švédsko, to už zlato z Pekingu neobhájí. Jisté místo v semifinále už mají Švýcaři, kteří jako jediní vyhráli všech šest dosavadních zápasů.
Muži i ženy mají na programu sprint dvojic volně. Běžec Jiří Tuž se ve sprintu postaral pátým místem o nejlepší český výsledek na Hrách. Michal Novák sice vypadl v kvalifikaci, ale v bruslení má větší šanci než v klasice. Spolu teď budou v dopoledním semifinále bojovat mezi 25 dvojicemi o postup do desetičlenného finále, které začne ve 12:15.
Johannes Hösflot Klaebo suverénně zvládl individuální sprint klasickou technikou, ale ani bruslení mu nedělá problémy, což se svým obvyklým parťákem Erikem Valnesem dokázali výhrou při Světovém poháru v Davosu. Teď se chystají obhájit zlato z Pekingu, které by pro největší hvězdu běžeckého lyžování bylo už desáté. Valnes v individuálním závodě doběhl šestý.
Ve sprintu žen obsadily Švédky kompletně stupně vítězů, což je staví do role favoritek i ve dvojicích. Zatím na OH vyhrály všechno kromě štafety, kde je o čtvrté zlato připravil jen pád Ebby Anderssonové. Na startu budou i Kateřina Janatová s Terezou Beranovou.
Martinu Dubovskou čeká slalom, který zakončí olympijský program alpského lyžování. Ve slalomové části kombinace zajela šestý nejlepší čas, nechala za sebou i Mikaelu Shiffrinovou. Přitom v průběhu sezony, v níž se potýká s bolestí zad, bodovala jen v posledním závodě ve Špindlerově Mlýně, kde skončila jednadvacátá. Na startu budou i Alena Labaštová a dodatečně nominovaná Celine Sommerová.
Závod je poslední šancí pro Američanku Shiffrinovou zachránit už druhou nepovedenou olympiádu v řadě. Rekordmanka alpského lyžování triumfovala ve slalomu jen při své premiéře v Soči před dvanácti lety. Pak se stala čtyřikrát mistryní světa, celkem vyhrála 71 slalomů Světového poháru, letos sedm z osmi a podeváté získala malý křišťálový glóbus.
Rozděleno bude devět sad medailí. Kromě biatlonu, běhu a slalomu čeká finále akrobatické skokanky na lyžích a snowboardisté se utkají ve finále slopestylu.
Nepříznivé počasí navíc změnilo program snowboardistkám i akrobatickým skokanům a skokankám na lyžích včetně Adély Měrkové a Nicholase Nováka. V úterý se zrušilo finále slopestylu a kvalifikace ve skocích. Finále slopestylu snowboardistek se tak uskuteční od 14:30, mužské finále bylo posunuto o hodinu dopředu na 11:20.
Start kvalifikace ve skoku na lyžích mužů i žen byl v úterý několikrát odložen a poté zrušen. Ženy s Měrkovou začnou od 10:00 a čtyřiadvacetiletou českou reprezentantku čeká v případě postupu mezi 12 nejlepších finále od 13:00. Novák a spol. absolvují dvě kvalifikační kola a boje o medaile až ve čtvrtek.
Short track má večer na programu štafetu žen na tři kilometry a štafetu mužů na 500 metrů. V ženské štafetě by se měla představit i pětatřicetiletá domácí hvězda a nejúspěšnější rychlobruslařka pod pěti kruhy v historii short tracku Arianna Fontanaová. V Miláně zatím získala stříbro na pětistovce a ve smíšené štafetě na 2000 metrů pomohla Itálii ke zlatu.