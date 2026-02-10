Milán Cortina 2026

Individuál nesedl biatlonistům střelecky ani běžecky. Na trati to bylo špatné, shodli se


Čeští biatlonisté se dnes ve vytrvalostním závodě na olympijských hrách mezi nejlepších dvacet nevešli a vedle střeleckých chyb litovali i pomalejších lyží. Vítězslav Hornig byl po dvou trestných minutách na 26. místě se ztrátou více než pěti minut na vítězného Nora Johana-Olava Botna. Michal Krčmář skončil po čtyřech chybách o dvanáct míst hůře s mankem přes šest minut.

„Začnu u sebe, dnes jsem to vůbec nezvládl na střelnici,“ řekl Krčmář, který minul čtyři terče na prvních třech položkách. „Běžecky jsem se ale cítil dobře, moje výkonnost je dobrá. Bohužel, a neříkám to nijak zapškle ani naštvaně, servis odvádí celý rok skvělou práci, ale dneska jim to nevyšlo,“ hodnotil Krčmář.

Pětatřicetiletý biatlonista měl 24. běžecký čas. Hornig dvaačtyřicátý. „Na střelnici mohlo být ještě lépe. Střelnice dnes nebyla těžká ve smyslu, že by nějak foukalo nebo se vítr točil. Dalo se střílet čistě, škoda dvou ran vleže, které z toho vypadly. Na trati to bylo dnes velké špatné,“ uvedl Hornig v Anterselvě.

„Trochu jsme se bavili, že si nejsme jistí, co dnes lyže. Ale to se musíme pobavit se servisem. Nám se to lehce říká, ale pak potřebujeme vědět i zpětnou vazbu od servisu. Ale podle časů jsem se necítil na to, že bych měl v posledních kolech nachytávat minutovou ztrátu,“ podotkl Hornig.

Největší rozdíl byl podle něj znát hlavně v rovinatých pasážích. „Tam potřebujeme, aby nám lyže odjížděly a netrápili jsme se na tom extrémně silově. Bohužel to dnes nebylo. Speciálně v posledním kole jsem se snažil jet s (Émilienem) Jacquelinem, ale bylo to strašně těžké. Dal jsem lyži na sníh a místo toho, aby jela, tak jsem cítil, jak se lepí a drhne,“ řekl Hornig.

Podobné pocity měl i Krčmář. „Když mě předjížděli Němci, Norové, tak nebyla dnes nejmenší šance s nimi závodit,“ uvedl. Znovu ale zopakoval, že konečné umístění pramení i z jeho trestných minut. „Byla tam přemíra snahy. Opět jsem nepřemohl svůj perfekcionismus a zase se mi to vymstilo. Peru se s tím celou kariéru a těžko se mi k tomu hledá klíč. Ale neměnil bych. Jsem, jaký jsem,“ uvedl.

Potěšila ho alespoň závěrečná bezchybná položka. „I když jsem byl maximálně unavený, byl jsem uvolněný. Předtím to byly těsné rány mimo, což svědčí o tom, že na spoušti jsem pomalejší a opatrnější a rány vypadávají. Mrzí mě, že se to stalo na olympiádě, ale mám za tři dny sprint, abych ukázal, že závodit umím a celé to otočil. Opřu se do toho a nechám tam všechno,“ doplnil Krčmář.

Premiéru si pod pěti kruhy odbyl Petr Hák. „Ten výkon na střelnici byl hrozný. Ani na trati mi to moc neodjíždělo,“ hodnotil. „Necítil jsem žádný stres, i nástřel byl pěkný, bez problému. Byl jsem rád, že se můžu toho individuálu zúčastnit. Mrzí mě, že jsem nepředvedl, na co mám,“ uzavřel Hák.

