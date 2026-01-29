Milán Cortina 2026

Hokej bez červené: Je obrana handicapem českého týmu, nebo hráči budou těžit ze zkušeností z Prahy?


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Čeští obránci pro olympijský turnaj vzbudili v rámci nominace zřejmě největší rozruch. Jak by mohl vypadat plán s reprezentačními beky pod pěti kruhy? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také pozici extraligy v evropském hokeji. V pořadí 180. díl připravil a uvádí Petr Musil z webu ctsport.cz.

Hudba použita ze skladeb

Bam Bam – Oro Flash
Black Ant – Michael Vendette

Poslechněte si

