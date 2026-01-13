Hokej

Hokej bez červené: Co stojí za trenérskými změnami v extralize a mají nějaký společný podtext?


před 6 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Hned tři trenéři se rozloučili po Vánocích se svými extraligovými kluby a jeden oznámil plánovaný konec po sezoně. Co rezignace koučů spojuje? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také olympijskou nominaci české reprezentace žen. V pořadí 178. díl připravil a uvádí Petr Musil z webu ctsport.cz.

Hokej bez červené

I. část: 00:00 Ženská hokejová reprezentace před olympijským turnajem.
II. část: 14:20 Výměny trenérů v extralize.
III. část: 42:04 Dotazy posluchačů.
IV. část: 51:14 Top pět největších hvězd současného ženského hokeje na olympijských hrách.

