Hokej bez červené: Jaká bude strategie s nasazováním gólmanů v Miláně a jak je na tom konkurence?


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Olympijské hry se kvapem blíží. Pro úspěch v turnaji potřebuje každý tým spolehlivý výkon brankáře. Jaká je situace mezi českými gólmany a co je čeká pod pěti kruhy? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také kauzu Filipa Chytila nebo bronzový úspěch ženské reprezentace do 18 let. V pořadí 179. díl připravil a uvádí Tomáš Řanda z webu ctsport.cz.

Hokej bez červené

I. část: 00:00 Význam bronzu české reprezentace žen do 18 let.
II. část: 06:15 Kauza ohledně nenominace Filipa Chytila.
III. část: 13:02 Situace v českém brankovišti a rozložení sil u konkurentů na olympijském turnaji.
IV. část: 39:09 Dotazy posluchačů.
V. část: 44:38 Top pět nejlepších výkonů českých či československých brankářů na olympijských hrách.

