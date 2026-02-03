Milán Cortina 2026

Hokej bez červené: Jak mohou vypadat útočné formace pro olympiádu a budou vodítkem vazby z Prahy?


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Reprezentační kouč Radim Rulík po nominaci na olympijské hry přiznal, že triumf z domácího šampionátu je jistým vodítkem pro turnaj pod pěti kruhy. Jak by mohl vypadat plán s reprezentačními útočníky v Miláně? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také aktuální situaci české reprezentace žen. V pořadí 181. díl připravil a uvádí Petr Musil z webu ctsport.cz.

Hokej bez červené

I. část: 00:00 Rozpoložení ženské reprezentace před startem olympijského turnaje.
II. část: 25:31 Plán s českými útočníky na olympijském turnaji.
III. část: 59:05 Dotazy posluchačů.
IV. část: 1:02:19 Top pět nejlepších výkonů českých či československých útočníků na olympijských hrách.

Poslechněte si

