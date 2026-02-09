Anna Fernstädtová má za sebou úvodní tréninky na olympijské dráze v Cortině, ve kterých zajela devatenáctý a dělený čtvrtý čas. Česká skeletonistka si na profil tratě stále ještě zvyká, označuje ji ale za příjemnou. Kvůli cukrovce zvolila ubytování mimo olympijskou vesnici a pár dní před startem se bronzová medailistka z loňského mistrovství světa soustředí hlavně na hlídání rutiny.
Fernstädtová si hlídá rutinu: Snažím se vše dělat jako na normální svěťák
„Ještě to není tak úplně stabilní, jak by to mohlo být,“ řekla Fernstädtová. „V prvním tréninku to prostě nejelo. Udělala jsem pár chyb a to tady stojí hodně,“ popsala.
Zatímco v první pondělní jízdě devětadvacetiletá rodačka z Prahy ztratila na nejrychlejší Britku Tabithu Stoeckerovou 1,15 sekundy, ve druhé už byla Fernstädtová na děleném čtvrtém místě ze ztrátou 24 setin na Němku Jacqueline Pfeiferovou.
„Ve druhé jízdě jsem nic neměnila, jen to lépe fungovalo. Jen jsem něco přehodila. Nechci o tom ale moc mluvit,“ podotkla.
Na profil tratě si stále zvyká. V dalších dnech ji čekají ještě čtyři tréninkové jízdy. Závody má na programu 13. a 14. února. Důležitý bude především start.
„Profil je takový zvláštní, že je strašně rovně a pak jde docela prudce dolů. Tam to chce poslední kroky fakt zrychlit. Takhle jsme to v této sezoně ještě neměly, normálně jdou dolů pomaleji. Ale za mě je to v pohodě. Čím kratší, tím lépe,“ řekla Fernstädtová.
Důležité body na trati vidí ve třech úsecích. „Dvojka, čtyřka, devítka budou taková místa, kde se musí dát bacha. Jinak je to ale příjemná dráha,“ řekla trojnásobná juniorská mistryně světa.
Kvůli přípravě vynechala i zahajovací ceremoniál
V dějišti v Cortině d´Ampezzo bydlí mimo olympijskou vesnici. Kvůli cukrovce si musí hlídat jídelníček a sama si vařit.
„Ve vesnici bych to měla strašně komplikované si to uhlídat. Když mám volno, tak si na oběd zajdu, ale před tréninkem a večer si to chci hlídat, takže jím doma. Jinak je ale vesnice super,“ řekla.
Kvůli co nejlepší přípravě vynechala i slavnostní zahajovací ceremoniál. „Hned druhý den ráno jsem měla trénink, takže jsem nechtěla chodit venku do jedenácti. Kvůli cukrovce teď potřebuju rutinu. To je strašně důležité, takže jsem bohužel nešla,“ vysvětlila Fernstädtová, která se pokusí vylepšit čtyři roky staré sedmé místo z Pekingu.
Právě hlídání rutiny je pro ni před závody tím nejdůležitějším. „Není to o tom hlídat s úsilím, ale zároveň se nepotřebuju nechat rozhodit věcmi, které v sezoně také nemám. Snažím se vše dělat jako na normální svěťák. Tam také nemám zahájení, nebo nejdu do jídelny. Tam si také vařím. Mám tréninky, tréninky na suchu, jsem doma a mám regeneraci. Chci to tak nechat i tady, abych v tom měla co nejvíce rutiny,“ uvedla Fernstädtová.