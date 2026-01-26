Milán Cortina 2026

Čeští olympionici dostanou za zlatou medaili 2,4 milionu korun


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Vláda zveřejnila odměny pro české sportovce na olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo. V individuálních soutěžích obdrží za zlatou medaili 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu. Ve skupinových sportech budou odměny vypočítány podle koeficientů. Stejné ohodnocení dostanou i úspěšní paralympionici.

Získá-li reprezentant na olympijských hrách více medailí, bude každá medaile oceněna zvlášť bez krácení. Paralympionik dostane plnou finanční odměnu za svou nejcennější medaili. Za každou další medaili obdrží odměnu sníženou o 50 procent. O odměnách informoval po zasedání vlády ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé).

Čeští medailisté z nadcházejících zimních olympijských her dostanou stejné odměny jako za úspěchy na letních olympiádách v Paříži 2024 či v Tokiu 2021. Stejné sumy inkasovali medailisté i ze zimní olympiády 2022 v Pekingu.

Česká výprava na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo bude mít 113 sportovců. Je to stejný počet, jaký se zúčastnil dosud rekordních zimních Her v Pekingu v roce 2022. Tam sice v nominaci bylo 116 olympioniků, ale někteří kvůli zranění a koronaviru do soutěží nezasáhli.

Podruhé za sebou je v českém týmu pro zimní olympiádu více než stovka sportovců. Napomáhá tomu především účast obou hokejových týmů, které dohromady tvoří 48 hráčů a hráček. Výprava je tak o něco větší než na letních Hrách 2024 v Paříži, kde bylo 111 českých sportovců.

České barvy bude reprezentovat čtveřice olympijských medailistů – rychlobruslařka Martina Sáblíková, lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, snowboardcrossařka Eva Adamczyková a biatlonista Michal Krčmář.

