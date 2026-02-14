Sprint biatlonistek nabídne další strhující olympijskou podívanou. Lucie Charvátová se vrací na místo bronzového činu, Markéta Davidová se bude snažit vylepšit nepovedené vystoupení v mix štafetě, Tereza Vinklárková se sžívá s neobvyklým přívalem gratulací po životním výkonu v individuálu, Tereza Voborníková se trochu obávala avizované změny počasí. Mimo zůstává indisponovaná Jessica Jislová. Přímý přenos vysílá ČT sport od 14:45.
Davidová zpět, Jislová mimo. Charvátová se těší, Vinklárková už nechce řešit příval gratulací
Ve vytrvalostním závodu byla nečekaně nejlepší českou závodnicí Vinklárková. Den před sprintem ještě vstřebávala velký úspěch. „Ten večer jsem se to snažila užít,“ zdůraznila po pátečním tréninku.
Musela si odinstalovat některé aplikace, aby odfiltrovala příval gratulací. „Jsem z toho už vyčerpaná, musím se dát do klidu a začít se soustředit na další závod. Doufám, že těch gratulací ještě nepřibyde. Už jenom kvůli tomu bych si přála průměrný výsledek,“ poznamenala v nadsázce.
Češky vsadily v nejdelším klání vesměs na opatrnou střelbu. Do žádné velké divočiny se ve sprintu nechce pouštět Voborníková. „Na olympiádě se určitě do žádných rizik pouštět nebudu, klidně trošku pomaleji, ale hlavně aby to popadalo,“ uvedla.
Davidová se jevila v trénincích dobře
Startovat bude i Davidová, která se po potížích se zády vrátila k závodům v mix štafetě, ale úsek jí vůbec nesedl.
„Markéta tu absolvovala dva těžké tréninky, kde vypadala velice slušně. Nastavení pro závod má snad dobré a věříme, že využije šanci si znovu zazávodit na olympiádě, co nejlépe umí,“ uvedl Dostál.
„V neděli se necítila zvlášť jinak, bohužel tam ale ten výkon nebyl. Uvidíme, jak se to těmi dvěma tréninky posune dál. Vypadala v nich velmi dobře. Doufejme, že to bude dobré,“ dodal trenér biatlonistek.
Na sprint se hodně těší Lucie Charvátová. Není divu, v Anterselvě na mistrovství světa získala před šesti lety bronz. „Je to disciplína, která mi sedí v poměru, kolik se nalyžuje a kolik se nastřílí,“ uvedla v obecném duchu.
Třiatřicetiletou Charvátovou, která plnila roli české vlajkonošky na zahajovacím ceremoniálu v Cortině d'Ampezzo, povzbudil střelecký výkon ve vytrvalostním závodě. Minula v něm tři terče. „V individuálu jsem si to dobře rozjela s relativně s chladnou hlavou. Ty položky mi vycházely a byly v dobrém rytmu, takže myslím, že do toho můžu jít víc naplno,“ řekla.
Ze střeleckých tréninků v Anterselvě má zatím dobrý pocit. „Řekla bych, že v pohodě. Není to nic neobvyklého. Ty dny jsou tu dost podobné a už není co si zkoušet nebo nacvičovat. Tím, že jsme na střelnici každý den, tak těch osm položek za trénink stačí,“ podotkla Charvátová.
Přála si, aby v sobotu byly podmínky na trati především regulérní. „Ráno jsou většinou dobré. Je to umrzlé, rychlé a takhle bych si to přála. Ale jakékoliv odpoledne to tady takové není," uvedla. "Kdyby to zítra bylo něco mezi deštěm a sněhem a na někoho padlo, že bude sněžit, tak to opravdu nikdo nechce. Ať už je to jakkoliv, hlavně ať jsou podmínky regulérní,“ prohlásila Charvátová.