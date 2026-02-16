Milán Cortina 2026

ŽIVĚMüller první kolo slalomu nedokončil, vede Nor McGrath. Začíná soutěž dvojbobů


16. 2. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
Olympijské vysílání
Zdroj: ČT sport

Slalom mužů nejlépe rozjel norský lyžař Atle Lie McGrath, jediný český zástupce Marek Müller první kolo nedokončil. Čeští curleři se ve svém šestém utkání na turnaji střetnou s Kanadou. Rozhodne se o finalistkách turnaje hokejistek, skokani se rozloučí s můstky v Predazzu soutěží dvojic mužů a svět pozná vítěze krasobruslařské soutěže sportovních dvojic.

V ledovém korytu vystřídali sáňkaře a skeletonisty bobisté a v soutěži žen po první dnu vede podle očekávání Němka Laura Nolteová. Zároveň absolvují první dvě jízdy dvojboby mužů.

Na krátké dráze zatím vládnou nizozemští rychlobruslaři a stoprocentní bilanci jim pokazil jen pád Xandry Velzeboerové ve štafetě.

Nejrychlejší první kolo slalomu zajel Atle Lie McGrath
Zdroj: ČT sport

Lídr disciplíny ve Světovém poháru McGrath vede o 59 setin sekundy před Švýcarem Loicem Meillardem. Průběžně třetí Rakušan Fabio Gstrein už na čelo ztrácí 94 setin.

Úřadující vicemistr světa za hustého sněžení využil výhodné startovní číslo jedna a útočí na zisk první olympijské medaile. Nejvíce se mu přiblížil loňský světový šampion Meillard, který měl dvojku.

Výpadek Lucase Pinheiro Braathena v prvním kole slalomu
Zdroj: ČT sport

Kvalita tratě se postupně výrazně zhoršovala. Z první třicítky závodníků jich jedenáct nedokončilo včetně čerstvého šampiona v obřím slalomu Lucase Pinheira Braathena.

Brazilský reprezentant byl na prvních dvou mezičasech nejrychlejší, ale pak mu ujela vnitřní lyže a skončil na boku. Vypadl i Müller, který se ve své jízdě nedostal ani k prvnímu mezičasu.

On-line přenos

Právě se děje na OH

  • 11:40
    V první jízdě dvojbobu mužů byly nejrychlejší tři německé posádky
    Zdroj: ČT sport
  • 11:00
    Lyžování Krátké

    Nejrychlejší první kolo slalomu zajel Atle Lie McGrath
    Zdroj: ČT sport
  • 10:54
    Hokej Krátké

    Kanadský útočník Connor McDavid vládne po základních skupinách produktivitě hokejového turnaje s devíti body za dvě branky a sedm asistencí ze tří zápasů. Druhý je jeho krajan Macklin Celebrini se čtyřmi góly a dvěma přihrávkami, stejný počet bodů mají i třetí Slovák Juraj Slafkovský a čtvrtý Kanaďan Sidney Crosby. Slafkovský třikrát skóroval a přidal stejný počet asistencí, Crosby má bilanci 2+4.

