Slalom mužů nejlépe rozjel norský lyžař Atle Lie McGrath, jediný český zástupce Marek Müller první kolo nedokončil. Čeští curleři se ve svém šestém utkání na turnaji střetnou s Kanadou. Rozhodne se o finalistkách turnaje hokejistek, skokani se rozloučí s můstky v Predazzu soutěží dvojic mužů a svět pozná vítěze krasobruslařské soutěže sportovních dvojic.
ŽIVĚMüller první kolo slalomu nedokončil, vede Nor McGrath. Začíná soutěž dvojbobů
V ledovém korytu vystřídali sáňkaře a skeletonisty bobisté a v soutěži žen po první dnu vede podle očekávání Němka Laura Nolteová. Zároveň absolvují první dvě jízdy dvojboby mužů.
Na krátké dráze zatím vládnou nizozemští rychlobruslaři a stoprocentní bilanci jim pokazil jen pád Xandry Velzeboerové ve štafetě.
Lídr disciplíny ve Světovém poháru McGrath vede o 59 setin sekundy před Švýcarem Loicem Meillardem. Průběžně třetí Rakušan Fabio Gstrein už na čelo ztrácí 94 setin.
Úřadující vicemistr světa za hustého sněžení využil výhodné startovní číslo jedna a útočí na zisk první olympijské medaile. Nejvíce se mu přiblížil loňský světový šampion Meillard, který měl dvojku.
Kvalita tratě se postupně výrazně zhoršovala. Z první třicítky závodníků jich jedenáct nedokončilo včetně čerstvého šampiona v obřím slalomu Lucase Pinheira Braathena.
Brazilský reprezentant byl na prvních dvou mezičasech nejrychlejší, ale pak mu ujela vnitřní lyže a skončil na boku. Vypadl i Müller, který se ve své jízdě nedostal ani k prvnímu mezičasu.