České biatlonisty ve složení Hák, Hornig, Krčmář a Mikyska čeká v Anterselvě štafeta, curleři se i bez šance na postup pokusí přehrát Německo. Do vyřazovací části turnaje se dostali hokejisté, kteří od 16:30 vyzvou v prvním klíčovém souboji Dánsko. Medaile si rozdělí například sdruženáři se skokem na velkém můstku, akrobatičtí lyžaři či snowboardistky ve slopestyle.
Co neminout v úterý: Češi o setrvání, biatlonová štafeta o medaile
Hokejisté mají Dánům oplácet porážku 1:2 z minulých Her v Pekingu. Od té doby je na mistrovstvích světa dvakrát jednoznačně porazili, nejprve v Praze 7:4, pak loni na jejich ledě v Herningu 7:2. Ze současného kádru se tehdy dvakrát střelecky prosadil Martin Nečas, jednou David Pastrňák, Lukáš Sedlák a Roman Červenka.
Nakonec tam ale Dánové dopadli lépe, čtvrté místo byl jejich historicky nejlepší výsledek, zatímco svěřenci Radima Rulíka vypadli ve čtvrtfinále. V Miláně dánští hokejisté po prohrách s Německem a USA zdolali Lotyšsko 4:2. Zápas, na jehož vítěze už čeká Kanada, začne v 16:40.
Naváží biatlonisté na top 10 ze Světového poháru?
Český biatlon zatím na Hrách v Anterselvě marně vyhlíží alespoň jedno umístění v první desítce. Další možností bude štafeta mužů na 4x7,5 km s dvaceti týmy na startu. Medaile si zatím rozdělují hlavně Norové a Francouzi, ani ve čtyřech závodech Světového poháru tento souboj žádná jiná štafeta nenarušila. Pro české biatlonisty byly nejlepším výsledkem šestá místa v Oberhofu a Ruhpoldingu.
Na start se postaví Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Michal Krčmář.
Severská kombinace se skoky na velkém můstku má stejné favority, jako když sdruženáři ve středu začínali na středním. Zlatý Nor Jens Luraas Oftebro znovu vyzve stříbrného Rakušana Johannese Lampartera, s nímž celou sezonu bojuje o triumf ve Světovém poháru. Jiří Konvalinka při olympijské premiéře obsadil 20. místo, Jan Vytrval skončil o šest příček níž.
Čeští curleři narazí hned v 9:05 na Německo, nad nímž na loňském šampionátu v Kanadě vyhráli po dramatickém průběhu 8:7. Vedli tehdy už 7:3, ale soupeř mohutně dotahoval. Němci už mají v Miláně na kontě výhry nad Norskem a Itálií. České čtveřici se naopak po porážce i s favorizovanou Kanadou rozplynula jakákoliv šance na postup.
Akrobatičtí skokani na lyžích Nicholas Novák a Adéla Měrková se pokusí postoupit do dvanáctičlenného finále. Na loňském šampionátu ve Svatém Mořici se jim to nepodařilo. Měrková byla při Světovém poháru v Kanadě devatenáctá a vzhledem k tomu, že na Hrách může každá země nasadit maximálně čtyři skokany, mohla by se posunout o pár stupínků výš. Novák si vedl nejlépe v úvodním závodě ve finské Ruce, kde skončil na 22. místě.
Nejlepší skoky předvádějí v obou kategoriích Číňané a je pravděpodobné, že pro svou zemi získají první zlaté medaile na těchto Hrách stejně, jako se jim to povedlo před čtyřmi lety v domácím prostředí v Pekingu.
Ve snowboardingovém slopestylu se s překážkami v kvalifikaci nejlépe vypořádala obhájkyně zlata Zoi Sadowská Synnottová z Nového Zélandu, která už tady obsadila druhé místo v disciplíně big air. V ní ji porazila Japonka Kokomo Muraseová a bude její největší soupeřkou i v slopestylu. Také pro Nový Zéland by to bylo první zlato na těchto Hrách.
V závodech dvojbobů se zdá být po dvou jízdách o zlatu rozhodnuto. První německá posádka s pilotem Johannesem Lochnerem má po první polovině náskok osmi desetin sekundy před čtyřnásobným olympijským vítězem Francescem Friedrichem. Také třetí příčka patří Německu.
O poslední krasobruslařské zlato v Miláně začnou bojovat ženy krátkým programem. V soutěži týmů si vedla nejlépe trojnásobná mistryně světa Japonka Kaori Sakamotová. Loni na šampionátu v domácím prostředí v Bostonu ji ale porazila Američanka Alysa Liuová a teď jim přibyla jedna nevyzpytatelná soupeřka. Poprvé od Her v Pekingu totiž mohou na vrcholné akci startovat ruští krasobruslaři a v dodatečné kvalifikaci uspěla Adelija Petrosjanová.