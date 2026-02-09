Zimní olympijské hry v Itálii jsou v plném proudu. Úterý nabízí opět několik atraktivních disciplín, v nichž se představí i čeští reprezentanti. V akci budou biatlonisté, které čeká individuální závod na dvacet kilometrů. Běžci a běžkyně na lyžích se zkusí prosadit ve sprintech, alpské lyžařky nastoupí do kombinace. V té by se měla po dlouhém léčení a operacích vrátit na svah velká slovenská slalomářská hvězda Petra Vlhová.
Co neminout v úterý: Krčmáře a spol. čeká individuál, Janatovou a Nováka sprint a Kroupa zabojuje v boulích
Nastartovaná a uvolněná po sedmém místě ve skiatlonu je Kateřina Janatová a ve sprintu klasickou technikou na 1500 metrů nemá co ztratit. „Už na sebe nebudu dávat takový stres, a bez stresu se mi jezdí ještě líp. Doufám, že sama sebe překvapím, ale už takhle jsem spokojená,“ řekla česká běžecká jednička po skiatlonu.
Slušně si vede ve sprintech ve Světovém poháru i Jiří Tuž. Spokojený s výkonem ve skiatlonu byl i Michal Novák, který v úvodním závodě na hrách doplatil na velké teplo, ale cítil se dobře a věří si. „V klasice jsem se cítil opravdu dobře. Není to něco, z čeho bych jásal, ale s ohledem na těžkou sezonu je to určitě dobré znamení,“ uvedl po devatenáctém místě ve skiatlonu.
Velkým favoritem sprintu je Nor Johannes Hösflot Klaebo, který v neděli získal už šesté olympijské zlato, a ve sprintu klasickou technikou ve čtyřech závodech v sezoně vždycky zvítězil.
Po úspěchu v Novém Městě na Moravě, kde dovedl na stupně vítězů štafetu a naznačoval růst formy, se bude chtít na svým posledních zimních hrách prosadit zejména pětatřicetiletý biatlonista Michal Krčmář. „Nové Město mělo obrovský zásah, my jako český tým jsme takovouto euforii potřebovali,“ uvedl Krčmář, který společně s Vítězslavem Hörnigem zajeli dobře své úseky ve smíšené štafetě.
A vzhledem k tomu, že z toho bylo nakonec až jedenácté místo, mohli by mít čeští biatlonisté větší motivaci dokázat si, že dokáží. Závodit budou ještě Karlík a Hák, který nahradí Mikysku. „Tomáš se tu potýkal s lehčím nachlazením. Proto se na pár dní přesunul do olympijské vesnice, která je níž. Teď už je ale v pořádku a bude se připravovat na sprint,“ vysvětlil změnu trenér Málek.
Adeptů na medaile je hodně, ale s velkým sebevědomím půjde do závodu mistr světa z loňského roku a vedoucí biatlonista SP v této sezoně Éric Perrot, který pomohl Francii ke zlatu ve smíšené štafetě.
Po alpské kombinaci mužů nastoupí do kombinace sjezdu a slalomu ženy. Největšími favoritkami jsou Američanky s novou olympijskou vítězkou sjezdu Breezy Johnsonovou a fenomenální slalomářkou Mikaelou Shiffrinovou. Ta si bude chtít spravit chuť z minulých Her v Pekingu, kde v šesti závodech nezískala ani jednu medaili. Velký návrat po dvou letech zdravotních trampot tu hodlá nastartovat slovenská slalomářská super hvězda Petra Vlhová. Štěstí budou zkoušet i dvě české dvojice Alena Labaštová s Martinou Dubovskou a Elisa Maria Negriová s Barborou Novákovou.
Na úplně jinak upraveném kopci se pokusí projít v jízdě v boulích mezi nejlepší devatenáctiletý Matyáš Kroupa, pro něhož je to první velká olympijská zkušenost. Do finále projde nejlepších deset a další desítka pojede ve čtvrtek 2. kolo. Kroupa je juniorským mistrem světa v paralelní jízdě, v níž se v Itálii ještě představí v neděli, a byl dvanáctý v lednovém závodě Světového poháru ve Waterville Valley, tak není bez šance. Největšími favority jsou obhájce zlata Walter Wallberg ze Švédska a devítinásobný mistr světa Mikaël Kingsbury z Kanady.