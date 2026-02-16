Biatlonisté pojedou v úterý štafetu ve složení Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Michal Krčmář. Cíl a úkol v jednom zůstává stejný: elitní šestka. Přímý přenos startuje na ČT sport Plus ve 14:30, od 14:40 také na ČT sport.
Ve štafetě dostane šanci Hák. Na střelnici působí velice jistě, vyzdvihl Krčmář
Druhou šanci na olympijských hrách dostane Hák. S vystoupením ve vytrvalostním závodě, ve kterém obsadil se sedmi trestnými minutami 81. místo, spokojený nebyl. Teď je odhodlán si spravit chuť.
„Měl jsem prostor a čas se z toho zotavit a jsem připraven,“ uvedl Hák, pro něhož to bude první velká štafeta mezi elitou.
Překvapen nominací nebyl. „Se štafetou jsem počítal o něco víc než s vytrvalákem, protože mi bylo řečeno už před olympiádou, že bych mohl někoho nahradit, když se někomu nebude dařit,“ poznamenal Hák.
O složení diskutoval trenérský tým delší dobu. „Když jsme se rozmýšleli o nominacích, (Petr Hák) vyjel si to, splnil kritéria, hlavně jsme mysleli na štafetu,“ potvrdil trenér Michael Málek.
Mimo sestavu zůstal Mikuláš Karlík, který se v Anterselvě pral se střelbou. „Je na trati hodně rychlý, ale bohužel na střelnici pokulhává. Byl by to velký risk,“ vysvětlil kouč.
„U Petra jsme brali v potaz statistiku střelby v závodech, které byly před olympiádou. Čísla hovoří jasně pro Petra,“ dodal, ač jedním dechem přidal i zkušenost z vytrvalostního závodu. „Individuál se mu úplně nepovedl, možná nervozita, první olympijský start, potkalo se to i s materiálem,“ nastínil.
Se třetími úseky v nižších kategoriích Hák příliš zkušeností nemá. Spíše byl zvyklý týmová klání rozjíždět nebo finišovat.
Na přípravu měl čas, absolvoval v mezičase také rychlé porovnání v zátěži. „Cítím se skvěle, v sobotu jsem měl kontrolní závod a ten se mi povedl,“ poznamenal. „Střílel nula-nula. I na trati vypadal velice slušně,“ doplnil Málek.
Velká škola, zkušenosti k nezaplacení
Hák držel před startem Her v IBU Cupu desátou příčku a v sezoně potvrzoval stabilitu a vyrovnanost. „Ať už to zvládne, nebo ne, tak je to pro něj veliká škola. Ty zkušenosti jsou k nezaplacení, jedině dobře. Petr je v hlavě silný závodník, tohle si k tělu připouštět nebude. Na střelnici působí velice jistě,“ řekl nejzkušenější z týmu Krčmář.
„Petr xkrát v sezoně ukázal, že střílet umí a zvládá střelecké okamžiky. Věříme volbě a uvidíme,“ dodal finišman.
Štafetu rozjede Mikyska, stejně jako už dvakrát v sezoně
Co je vůbec nejtěžší na prvním úseku? „První ležka, hodně lidí je tam nervózních. Když se tam netrefíte, v tu ránu vám ten vlak odjede a pak už je to těžké jet sám,“ podtrhl Mikyska, který byl rozladěn ze svého nedělního výkonu.
„Včera po stíhačce jsem se cítil celý den nanic. Dneska se na lyžích cítím mnohem mnohem líp. Doufám, že konečně zajedu, co bych měl zajíždět,“ dodal.
Hornig si věří. „Stíhačka ukázala, že na tom běžecky nejsem špatně, cítil jsem se dobře. Lehkým tréninkem jsem zregeneroval a zítra jdeme do toho,“ podotkl.
Byl by rád, kdyby pondělní podmínky na střelnici vydržely. „Oproti včerejšku nádherná střelnice. Včera jsme se motali – osm cvaků sem, pět cvaků tam. Bylo to na hlavu, upočítat to stranově a výškově. Dneska praporky úplně klidné, bezvětří, takže ideální podmínky na to, před štafetou si to natrénovat,“ doplnil.
Krčmář si v roli finišmana libuje
„Mám ten úsek rád, je to velká zodpovědnost, nervozita je obrovská, zvlášť když se jede o nějaký výsledek. Ale jsou to momenty, které celou kariéru vyhledávám,“ prohlásil.
Na olympijských hrách absolvuje všechny závody, bojuje. „Nějaká únava tam je, ale že bych bral z posledního, to zatím necítím,“ zdůraznil.
Ambice ve velmi silné konkurenci zůstávají stejné. „Jednoznačně do šestého místa, to je náš cíl a úkol, po kterém půjdeme,“ vyhlásil Krčmář.