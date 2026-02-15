Milán Cortina 2026

Co neminout v pondělí: Slalomáři se utkají o zlato, představí se skokanské supertýmy a curleři se postaví Kanadě


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Pondělní program na olympijských hrách bude z pohledu účasti našich reprezentantů a reprezentantek poměrně dietní – v českých barvách se představí „pouze“ curleři, které čeká duel s favorizovanou Kanadou. Hlavním diváckým magnetem tak bude především slalom mužů. Skokani se rozloučí s můstky v Predazzu soutěží dvojic mužů, takzvaných supertýmů, a dočkáme se také vítěze krasobruslařské soutěže sportovních dvojic. Rozděleno bude šest medailových sad.

Vítěz obřího slalomu Lucas Pinheiro Braathen, který se v sobotu zapsal do olympijské historie jako první brazilský medailista na zimních hrách, může bilanci ještě vylepšit. V hodnocení Světového poháru ve slalomu je jen o bod za lídrem, jímž je Nor Atle Lie Grath.

Nejbohatší medailovou sbírku zatím mají švýcarští sjezdaři a Loic Meillard, bronzový z obřího slalomu, ji jako loňský mistr světa ve slalomu může rozšířit, i když v této sezoně ještě žádný závod nevyhrál. Jediný český slalomář Marek Müller by po sobotním 35. místě rád pronikl do první třicítky.

Nahrávám video
Závěr druhého kola obřího slalomu s vítězným Lucasem Pinheirem Braathenem
Zdroj: ČT sport

Poslední skokanské zlato v Predazzu získá nejlepší mužská dvojice. Takzvané supertýmy letos poprvé v olympijském programu nahradí tradiční čtyřčlenná družstva. Do tříkolového klání nastoupí 16 párů a o medaile si to ve 20:20 rozdá nejlepší osmička. 

Podle sobotních výsledků jednotlivců jsou na tom nejlépe Japonci – Ren Nikaido byl druhý a Rjoju Kobajaši šestý. Zálusk na další zlato má i Slovinec Domen Prevc, ale Anže Lanišek, s nímž triumfoval v mixu, byl v sobotu ve finálovém kole poslední.

Nahrávám video
Dramatický závěr mužského závodu na velkém můstku
Zdroj: ČT sport

V ledovém korytu vystřídali sáňkaře a skeletonisty bobisté a v soutěži žen po první dnu vede podle očekávání Němka Laura Nolteová. V pondělí absolvují první dvě jízdy dvojice mužů a bylo by velkým překvapením, kdyby i v nich netriumfovala německá posádka.

Němcům patří ve Světovém poháru první tři místa a pilot Johannes Lochner vyhrál šest ze sedmi závodů. Jestli ho někdo může porazit, tak nejspíš jen jeho krajan a čtyřnásobný olympijský vítěz Francesco Friedrich.

Nahrávám video
Curleři podlehli britským obhájcům stříbra 4:7
Zdroj: ČT sport

Česká bobová posádka chybí na Hrách poprvé v samostatné historii. Zato curleři mají na Hrách premiéru a ve svém šestém utkání na turnaji se střetnou s Kanadou, která jako obhájce bronzu a nejúspěšnější země v historii tohoto sportu patří k největším favoritům.

V short tracku zatím vládnou nizozemští rychlobruslaři a stoprocentní bilanci jim pokazil jen pád Xandry Velzeboerové ve štafetě. Smolařka závodu pak vyhrála pětistovku, na níž vylepšila světový rekord, a šanci má i na dvojnásobné trati, i když tam tam je letos rychlejší Kanaďanka Courtney Saraultová.

Nahrávám video
Finále mužského short tracku na 1500 m
Zdroj: ČT sport

V krasobruslařské soutěži sportovních dvojic by na trůn měli podle papírových předpokladů usednout Japonci Riku Miuraová a Rjuiči Kihara. Dvojnásobní mistři světa v Miláně potvrdili vysokou úroveň suverénní výhrou v týmové soutěži. Ale krasobruslařský program je zatím plný překvapení. Šanci tak mají i domácí krasobruslaři Sara Contiová a Nico Macii, kteří už získali dva bronzy ze světových šampionátů a v Miláně přidali další za družstva. A medaile se budou rozdávat i ve freestyle lyžování, kde v big airu zápolit o zlato desítka žen.

Nahrávám video
Selhání hlavního favorita Ilii Malinina ve volné jízdě
Zdroj: ČT sport


