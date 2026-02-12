Sedm sad olympijských medailí se bude rozdávat v pátek třináctého. O další kousek bude na desítce usilovat stříbrný rychlobruslař Metoděj Jílek, ve snowboardcrossu zabojuje dvojnásobná olympijská medailistka z dřívějších Her Eva Adamczyková a na led znovu naskočí hokejisté i hokejistky. První dvě ze čtyř jízd absolvuje skeletonistka Anna Fernstädtová, čtveřici biatlonistů čeká sprint a ráno i večer si zahrají curleři. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Co neminout v pátek: Jílek chce víc než stříbro, zabojuje i Adamczyková, biatlonisté a běžci
Jílek byl po zisku nedělního stříbra na 5000 metrů lehce zklamaný. Podle svých slov si dobře uvědomuje, že právě na dvojnásobné trati má největší šanci získat vytoužené zlato. Jediná rychlobruslařská desítka v této sezoně Světového poháru se jela na začátku prosince v Heerenveenu a Jílek ji suverénně vyhrál ve svém nejlepším čase a rekordu dráhy. Daleko za sebou nechal i přemožitele z olympijské pětky Sandera Eitrema, který tam skončil až čtvrtý.
„Sander má teď životní formu. Sice to není desítkový bruslař, ale teď už mě od něj nic nepřekvapí, protože jezdí fakt skvěle. Určitě patří i mezi hlavní favority na desítku,“ řekl Jílek.
Biatlonisté Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska se pokusí ve sprintu napravit dojem z nepovedeného individuálu, v němž bylo nejlepším výsledkem Hornigovo 26. místo.
Na desetikilometrovou trať vyrazí i běžci na lyžích Matyáš Bauer, Michal Novák, Mike Ophoff a Jiří Tuž. Ten se v úterý postaral pátým místem o nejlepší český výsledek ve sprintu v olympijské historii. „Měl jsem ráno v hlavě to finále. Když jsem se pak v těch rozjížďkách cítil, jak jsem se cítil, fakt silný, mohl jsem do toho dát všechno, tak to byl pro mě fakt splněný sen,“ uvedl.
Hokejisté si budou chtít po těžké porážce s Kanadou 0:5 spravit v 16:40 chuť a splnit v zápase s Francií roli jasného favorita. Francie na loňském světovém šampionátu skončila bez jediného vítězství poslední a opustila elitní skupinu.
Ve stejnou dobu sehrají české hokejistky čtvrtfinále se Švédskem. Jejich cíl je jednoduchý – vyhrát a postoupit do bojů o medaili. „Chceme uspět a věřím, že budeme připravené. Nikdo nedá nikomu nic zadarmo. Jdeme bojovat za Česko,“ podotkla odhodlaně čtyřiadvacetiletá útočnice Natálie Mlýnková. „Jestli chceme medaili, musíme porazit každého a musíme prostě potvrdit naši kvalitu,“ řekla s ohledem na to, že Češky mají v této sezoně proti Švédsku negativní bilanci ze vzájemných zápasů.
Anna Fernstädtová je na Hrách už potřetí, v Pchjongčchangu ještě v barvách Německa skončila šestá, v Pekingu sedmá. Na loňském světovém šampionátu vybojovala bronz a ve Světovém poháru je celkové čtvrtá. V čele celkové klasifikace je Belgičanka Kim Meylemansová, která v Itálii předvádí nejlepší tréninkové jízdy.
Zatímco skeletonistky budou závodit ještě v sobotu, muži poznají vítěze už v pátek. Po první polovině jízd je v čele dvojnásobný mistr světa a suverénní vítěz Světového poháru Brit Matt Weston.
Areál v Livignu, kde v neděli snowboardistka Zuzana Maděrová získala zlato v paralelním slalomu, bude patřit snowboardcrossu a na startu nebude chybět Eva Adamczyková. Po návratu po mateřské přestávce se zatím ani v jednom závodě nedostala do čtyřčlenného finále, nejlepším výsledkem bylo páté místo v Cervinii, ale v dějišti Her předváděla hodně rychlé tréninkové jízdy. Vedle ní bude sbírat zkušenosti osmnáctiletá Karolína Hrůšová.
Obě čeká dopoledne kvalifikace, finále je na programu před třetí hodinou. V neděli navíc zasáhnou do závodu smíšených dvojic.
Tým curlerů ve složení Lukáš Klíma, Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa bude po středeční těsné prohře s USA hrát ráno se Švýcarskem a večer s Norskem.
Finále čeká snowboardisty v U-rampě a ke krasobruslařskému zlatu má po krátkém programu nejblíž dvojnásobný mistr světa Ilia Malinin. Ten svým výkonem už výrazně přispěl k americkému triumfu v týmové soutěži. Čtverný axel, který zvládá jako jediný, zatím v Miláně nepředvedl, ale možná jej uvidíme v jeho volné jízdě. Na jeho zaváhání bude čekat Japonec Juma Kagijama, který má z olympijských her a světových šampionátů už celkem šest stříbrných medailí a teď to vypadá na sedmou.
