Martina Sáblíková odstartuje v sobotu své šesté zimní olympijské hry závodem na 3000 metrů, v němž osmatřicetiletá hvězda získala pod pěti kruhy zlatou medaili ve Vancouveru 2010 a stříbro v Soči o čtyři roky později. V Miláně ale mezi favoritky nepatří. Jedním z vrcholů Her bude i sjezd mužů, s dalšími dvěma soupeři se utkají curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Přímé přenosy sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Co neminout v sobotu: Sáblíková zahajuje Hry na trati 3000 m, o medaile pojedou sjezdaři
Rychlobruslařka Martina Sáblíková při premiéře na svých šestých Hrách pojede závod na 3000 metrů. Na této trati má doma zlato z Vancouveru a stříbro ze Soči, před čtyřmi lety skončila čtvrtá, ale v této sezoně nepatří do okruhu uchazeček o cenné kovy. Jejími nejlepšími výsledky jsou šestá místa v Salt Lake City a Inzellu.
„Vím, že na medailové umístění určitě nemám. I tak ale chci jít do závodu s tím, že jsem pro to udělala maximum,“ řekla Sáblíková už ve čtvrtek. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka kvůli tomu jako v posledních letech obvykle vynechá i slavnostní zahájení Her.
V aktuální sezoně Světového poháru byla Sáblíková na „trojce“ nejlépe šestá a je držitelkou dvanáctého nejlepšího času na této trati. Zároveň je ale stále držitelkou světového rekordu. „Abych řekla pravdu, tak já si moc nevěřím ani na jedné trati,“ konstatovala. „Půjdu se tam s tím poprat. Sama se sebou, se soupeřkami, s ledem... A uvidíme, jak to dopadne,“ uvedla Sáblíková.
V Miláně bude mezi favoritky patřit vedoucí žena Světového poháru Norka Ragne Wiklundová a pětinásobná mistryně světa Joy Beuneová z Nizozemska. Ta ovládla ve Světovém poháru úvodní dvě „trojky“ v sezoně. Dalšími kandidátkami na cenné kovy jsou Kanaďanky Isabelle Weidemannová a Valerie Maltaisová nebo domácí hvězda Francesca Lollobrigidaová.
Vrcholem sobotního olympijského programu bude sjezd mužů v Bormiu s očekávaným soubojem švýcarských a italských barev. Nejstabilnější formu v posledních letech má Marco Odermatt. Mistr světa z roku 2023 a dvojnásobný vítěz malého křišťálového glóbu vyhrál tři z pěti sjezdů Světového poháru, další dva ovládl jeho krajan Franjo von Allmen, který ho před dvěma lety vystřídal na sjezdařském trůnu.
Domácí prostředí zvyšuje šance také italských sjezdařů. Šestatřicetiletý Dominik Paris sjezdovku Stelvio dokonale zná, od roku 2012 tady slavil už šestkrát. A Giovanni Franzoni zazářil při prestižním sjezdu v Kitzbühlu. Jediný český zástupce v poli Jan Zabystřan má větší šance než ve sjezdu ve středečním superobřím slalomu. Ten dokázal nečekaně vyhrát před Vánoci ve Val Gardeně.
Na běžeckých tratích se představí v první disciplíně lyžařky. Ve skiatlonu, tedy kombinaci klasické a volné techniky, patří mezi hlavní favoritky na zlatou medaili Jessie Digginsová, která také vede klasifikaci Světového poháru. Z české výpravy si v této sezoně zapsala ve skiatlonu nejlepší výsledek Kateřina Janatová, a to 11. místo.
O medaile budou usilovat také sáňkaři, skokanky na středním můstku a snowboardisté v disciplíně big air, do níž nepostoupil z kvalifikace Jakub Hroneš. Česká dvojice v curlingu Julie Zelingrová a Vít Chabičovský odehraje v sobotu dva zápasy, nejprve se střetnou s Jižní Koreou a poté večer se Švýcarskem.
