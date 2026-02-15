Nejdřív pozice náhradníka, teď dva zápasy a dva góly. Filip Chlapík využil svou šanci v sestavě na olympijských hrách excelentně. Po prohraném zápase v prodloužení se Švýcary 3:4 ovšem na pozitiva nebylo moc prostoru. Český tým skončil ve skupině na třetím místě a čeká ho jeden ze zámořských gigantů v případném čtvrtfinále.
Chlapík zapadl do útoku s Nečasem a Kämpfem: Skvělí hráči, dělají mi to mnohem snazší
„Pokud chceme placku, těžkého soupeře bychom stejně dostali. Musíme se připravit na další zápas. Už se jde do tuhého,“ řekl kapitán Sparty.
Tempo a kvalitu utkání proti Švýcarsku si pochvaloval i přes porážku. „Věděli jsme, že to bude strašně těžký utkání. Víme, o co se hrálo, byl to skvělý zápas z obou stran a rozhodlo prodloužení. Tam jsme měli větší smůlu. Jinak super zápas,“ uvedl reprezentační útočník.
Chlapík ocenil výkon Lukáše Dostála, který sice dostal čtyři branky, ale předvedl několik výborných zákroků. „Potřebujete skvělého gólmana a Dosty chytá famózně. Je to těžký, v prodloužení to tam trefil Kukan přesně. I ty góly, dorážky, to bychom si měli pohlídat. Drží nás ve hře, to je skvělé.“
V reprezentaci si už mnohé protrpěl. Předčasný konec na MS v Rize a Tampere před dvěma lety po střetu s Patrikem Kochem. Minula ho nominace na domácí zlatý šampionát. Teď z pozice náhradníka zaskočil za zraněného Pavla Zachu a dává góly na olympijských hrách.
„Ono je to vždycky těžké něco hodnotit po prohře, ale užívám si, že jsem dostal šanci na olympijských hrách a že tady můžu být. Chci důvěru splatit. Doufám, že to klukům se mnou ve formaci vyhovuje. Uvidíme, jak to bude dál,“ sdělil Chlapík.
Už v zápase proti Francii, v němž se gólově prosadil, naskočil vedle Martina Nečase a Davida Kämpfa. Skóroval i proti Švýcarům, kterým ze šesti letošních gólů v reprezentaci dal hned pět.
„Samozřejmě ta psychika funguje, věděl jsem, že se proti nim cítím líp. Pro mě byl důležitý zápas proti Francii, že jsem dal gól. Člověk se pak cítí automaticky trochu líp. Hrát s Nečim a Davidem je strašná výhoda. Jsou to skvělí hráči, dělají mi to mnohem snazší,“ uzavřel Chlapík.