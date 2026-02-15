Martin Nečas poslal svým gólem zápas se Švýcarskem do prodloužení, v němž Češi ale nakonec prohráli 3:4. „Bod je nám k ničemu. Bylo jedno, jestli prohrajeme v základní hrací době, nebo v prodloužení. Celkově to byl vyrovnaný zápas, ale bohužel jsme nebyli dost dobří a nedokázali rozhodnout,“ řekl Nečas.
Nečas: Bod je nám k ničemu, teď už to bude těžší a těžší
V zápase si Nečas připsal gól při power play v 58. minutě a dvě asistence, přesto byl po utkání zklamaný. V čase 61:49 rozhodl zápas obránce Dean Kukan. „Trošku jsme tam propadli, jeli dva na jednoho a hezky to trefil. Využili první šanci. Je to škoda,“ litoval sedmadvacetiletý útočník.
Český tým obsadil v základní skupině třetí místo a v předkole play-off jej čeká nejspíše Německo, Lotyšsko, nebo Dánsko. „Teď už to bude těžší a těžší. Všechny zápasy tady mají dobrou kvalitu, už si nemůžeme dovolit prohrát,“ řekl Nečas. Plánoval, že se na zápasy skupiny C podívá. „Asi jo, koukám skoro na každý zápas. Je ale jedno, proti komu budeme hrát. Každý tým je tady silný,“ uvedl.
Třetí místo ve skupině se ziskem čtyř bodů zároveň znamená, že pokud Češi postoupí do čtvrtfinále, utkají se v něm s Kanadou, nebo s USA. „Nechci úplně předbíhat, teď se soustředíme na osmifinále,“ dodal Nečas.
Musíme zlepšit hru do obrany, říká Sedlák a tvrdí, že Švýcarů bylo v rozhodujícím okamžiku na ledě moc
Lukáš Sedlák poukázal na skutečnost, že Švýcaři krátce před vstřelením rozhodující branky hráli podle něj s nedovoleným počtem hráčů na ledě.
„Myslím si, že jich bylo na ledě příliš. Červus (Roman Červenka) mohl jet skoro sám na bránu,“ zlobil se. „Střídali už čtyři metry od střídačky, hráli snad v šesti. A to za námi rozhodčí před prodloužením přijeli, ať si na tohle dáváme pozor. A pak se stane tohle...,“ kroutil hlavou útočník, který si s čárovými rozhodčími Liborem Suchánkem a Onnim Hautamäkim vše vyříkával i po skončení utkání. Český arbitr působící v NHL jej ale poslal pryč.
Sedlák litoval, že Češi při vedení 1:0 nepřidali druhý gól, nebo že poté, co vyrovnali na 2:2, rychle potřetí inkasovali. „To vás vždy trochu nalomí. Přesto jsme ale pokračovali a dali jsme gól. První nám neuznali, ale nezabalili jsme to a dali další,“ pochvaloval si Sedlák.
Kapitán extraligových Pardubic si ve třetí třetině zahrál i s hvězdným Davidem Pastrňákem, jehož kouč Radim Rulík posunul z elitní formace k němu a Romanu Červenkovi. „Nevím, jestli to pomohlo... Měli jsme dobrá střídání, jen jich nebylo moc. Mně se s ním hraje vždycky dobře, je to něco jiného,“ řekl Sedlák a přiznal, že Pastrňák se hůře čte. „Je jedinečný a díky tomu je rozdílový. Hraje maličko jinak než všichni kluci, na tohle se soustředím a rychle přepínám. Musíte počítat s tím, že bude jinde než Ondra Kaše,“ poukázal na dalšího spoluhráče, s nímž nastupuje.
V dalším zápase musí Češi podle jeho slov zlepšit defenzivní činnost. „Dostáváme góly, co bychom nemuseli. Po našich chybách. Ne že by nás vyloženě přehrávali, ale uděláme chybu a potrestají nás. To se nám stávalo s Kanadou i Francií. Do play-off tohle musíme zlepšit. Nás stojí spoustu sil, abychom dali gól, a my to dáváme soupeři zadarmo,“ dodal Sedlák.