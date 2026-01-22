Na olympiádu pojede stejně jako minule 113 českých sportovců

Česká olympijská výprava bude stejně početná jako před čtyřmi lety. Do Itálie se vydá sto třináct sportovců, což je vyrovnání rekordního počtu. Oznámil to Český olympijský výbor.
Složení výpravy schválilo plénum Českého olympijského výboru. Je to stejný počet, jaký se zúčastnil dosud rekordních zimních Her v Pekingu v roce 2022. Tam sice v nominaci bylo nakonec 116 olympioniků, ale někteří kvůli zranění a koronaviru do soutěží nezasáhli. Počet nominovaných z tohoto pléna se může ještě drobně změnit po případném dalším přerozdělení kvót.
„Byl to boj o místa do poslední chvíle, ale nakonec máme stejně velkou výpravu jako minule. Je super, že máme oba hokejové týmy, stejně jako dva týmy v curlingu. Je škoda, že se nepodařila kvalifikace bobistům, kteří byli vždy tradiční součástí týmu,“ uvedl šéf výpravy Martin Doktor. Čeští bobisté budou na ZOH chybět poprvé v historii samostatného Česka. Od Albertville 1992 do Pekingu 2022 startovali nepřetržitě.
Podruhé za sebou je v českém týmu pro zimní olympiádu více než stovka sportovců. Napomáhá k tomu především účast obou hokejových týmů, které dohromady tvoří 48 hráčů a hráček. Výprava je tak o něco větší než na letních Hrách 2024 v Paříži, kde bylo 111 českých sportovců.
České barvy bude reprezentovat čtveřice olympijských medailistů – rychlobruslařka Martina Sáblíková, lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, snowboardcrossařka Eva Adamczyková a biatlonista Michal Krčmář.
Sáblíková bude na OH pošesté a dvacet let po debutu v Turíně se chystá na loučení s olympijskou scénou, která jí přinesla sedm medailí včetně tří zlatých. Naopak premiéra pod pěti kruhy čeká devatenáctiletého Metoděje Jílka, který v této sezoně Světového poháru vyhrál závody na 5000 i 10 000 metrů a pasoval se do role jednoho z favoritů. Jako dvojnásobná medailistka z nedávného ME pojede na ZOH Nikola Zdráhalová.
Ledecká se znovu chystá závodit ve sjezdovém lyžování i v alpském snowboardingu. Na prkně bude v paralelním obřím slalomu útočit na třetí olympijské zlato za sebou, i když tím kvůli termínové kolizi přijde o sjezd na lyžích. V lyžování bude závodit v superobřím slalomu, který senzačně vyhrála v Pchjongčchangu 2018.
Mužského hokejového turnaje se poprvé od Soči 2014 účastní hokejisté z NHL. V mimořádně kvalitní konkurenci se bude chtít prosadit i česká reprezentace s devatenácti zlatými medailisty z předloňského mistrovství světa v Praze. Bez šance na medaili nejsou ani hokejistky, které v letech 2022 a 2023 získaly na MS bronz a na posledních dvou světových šampionátech skončily čtvrté.
Olympijská premiéra čeká 68 členů výpravy. Nejmladší sportovkyní českého týmu je osmnáctiletá skikrosařka Lucie Krausová. Naopak nejstarší je osmačtyřicetiletý curler Radek Boháč. Sportovce doplní 182 členů doprovodu včetně pěti zástupců vedení ČOV.
Slavnostní zahájení olympijských her je naplánované na 6. února. Už o dva dny dříve začnou soutěže, mimo jiné pro české curlery Julii Zelingrovou a Víta Chabičovského. Olympiáda skončí 22. února.