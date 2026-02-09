Průběžně byla druhá, nakonec desátá. Se svým prvním představením na Hrách v Miláně byla každopádně rychlobruslařka Nikola Zdráhalová spokojená. "Soupeřka byla hodně těžká, ale já se na ten závod zpětně podívám se řekneme si s trenérem," hlásila česká reprezentantka.
Zdráhalová si "skautovala" japonskou soupeřku: Dělala jsem nástřel, jak to rozběhne
Zdráhalová startovala v osmé rozjížďce, poslední před pauzou na úpravu ledu, a japonskou soupeřku Jukino Jošidaovou porazila. „Já jsem si ji vyhledávala před závodem, dělala jsem si takový nástřel, jak pojede první kolo, jak to rozběhne,“ přiznala Zdráhalová svůj „skauting“.
A pokračovala: „Když jsem ale viděla, že má těžké nohy po tom prvním kole, tak jsem věděla, že poslední kolo bude rozhodovat. Poslední zatáčka byla hodně těžká, už jsem slyšela, jak se blíží, ale nedala jsem se, vyhrála jsem svoji rozjížďku a jsem nadšená.“
V novém olympijském rekordu zvítězila velká favoritka Nizozemka Jutta Leerdamová, když zajela čas 1:12,310 a porazila krajanku Femke Kokovou, která olympijské maximum pokořila o chvíli před tím. Bronz získala Japonka Miho Takagiová.
Zdráhalová zaostala za vítězkou o 3,52 sekundy. Desáté místo je pro ni druhým nejlepším výsledkem pod pěti kruhy, o příčku níž byla na 1500 m v Pchjongčchangu.
„Je to super čas, během tréninků se mi nejelo úplně dobře, bylo to jak na houpačce, jeden den lepší, druhý horší, takže jsem spokojená, jak to je,“ řekla devětadvacetiletá závodnice v rozhovoru pro ČT sport.
Svěřenkyně trenéra Petra Nováka také přiznala, že příprava před startem Her nebyla nejlepší. „Technicky jsem se necítila úplně ideálně, každopádně jsem ráda, že to je za mnou. Nemohla jsem se dočkat prvního startu. Bylo to dlouhé, ale mám to za sebou a jsem šťastná.“
Teď se chce koncentrovat na trať 1500 m. „Beru to závod od závodu, a kdyby se mi jelo kapánek lépe, byla bych spokojenější, ale nemohu být nespokojená. Patnáctka je ještě jiný závod, jedno kolo tam je znát.“
Pobyt v olympijském Miláně si ale jinak užívá. „Nemohu říct, že bych byla nějak extrémně nervózní, jsem ráda, že tu vůbec mohu být. Je to má druhá sezona po přerušení kariéry a mohu být spokojená,“ dodala Zdráhalová.