Budou rychlobruslaři závodit mimo dějiště příštích Her?


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Závody rychlobruslařů by se během příštích olympijských her v roce 2030 mohly konat mimo území pořadatelské Francie. Organizátoři údajně uvažují o tom, že by se závodilo v Itálii nebo v Nizozemsku. Samotným sportovcům se ale tento nápad vůbec nelíbí, nesouhlas vyjádřili například zlatí medailisté z Milána Metoděj Jílek a Nor Sander Eitrem či Nikola Zdráhalová.

„Tenhle nápad se mi vůbec nelíbí. Byl bych radši, kdyby postavili dočasnou halu jako například tady,“ řekl olympijský šampion na trati 10 000 metrů Jílek. Francouzští organizátoři uvažují o tom, že by rychlobruslaři bojovali o medaile v Turíně, případně v Heerenveenu. „Byl bych zklamaný, kdyby k tomu došlo,“ uvedl Eitrem, který v Miláně ovládl před Jílkem trať 5000 metrů.

Oba milánští šampioni poukázali na to, že přesunutím závodů mimo centrum Her by rychlobruslaři přišli o olympijskou atmosféru a z akce by se stal prakticky běžný závod. Zejména pokud by dějištěm byla hala Thialf v Heerenveenu.

„Ti, kteří by byli na olympiádě poprvé, by o hodně přišli. Vůbec by si to neužili. Bylo by to jako další Světový pohár v Heerenveenu, kde se jezdí několikrát za sezonu, a nebylo by to ničím ozvláštněné,“ řekl devatenáctiletý Jílek. „Spali bychom v hotelu daleko od všech ostatních, takže by to bylo jako na mistrovství světa,“ uvedl.

Při možném přesunu do Heerenveenu by navíc měli Nizozemci velkou výhodu domácího prostředí. „Trénují tam prakticky každý den,“ podotkl Jílek. „Nebylo by to zrovna fér,“ doplnila Zdráhalová.

Jílek, Zdráhalová i Eitrem doufají, že scénář, o kterém se i mezi rychlobruslaři mluví, se nenaplní. „Hala se dá vytvořit kdekoliv, vidíme to tady. Třeba se rozhodnou a udělají to stejně a pojede se ve Francii,“ přála si Zdráhalová.

Italští organizátoři připravili rychlobruslařský ovál v jedné z hal na milánském výstavišti. „Můžeme se bavit, o čem chceme. My s tím ale nic neuděláme. Když se rozhodnou, že se pojede v Holandsku, tak to tam odjedeme,“ konstatovala realisticky Zdráhalová.

Centrem olympijských her v roce 2030 bude přímořské letovisko Nice a závodit se bude i v několika střediscích ve francouzských Alpách.

