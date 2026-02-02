Sobotní přílet i okamžitá zkouška ledu. České hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her již dva tréninky a postupně si zvykají také na podmínky vesnice, kterou útočnice Adéla Šapovalivová označila za mraveniště. Do turnaje vstoupí lvice ve čtvrtek proti Americe, ještě před slavnostním zahájením vyzvou v pátek Švýcarsko.
Aréna je super a únava je znát jen trochu, zní od hokejistek z Milána
„Je to fakt mraveniště, spousta sportovců. Je to krásné a já si to užívám,“ řekla devatenáctiletá Šapovalivová, která s ohledem na svůj věk před čtyřmi lety při premiéře českého ženského hokeje pod pěti kruhy v Pekingu chyběla. „Spalo se mi dobře, postele i polštáře byly fajn. Jen na pokoji byla trochu zima, ale to se snad doladí,“ uvedla útočnice univerzity Wisconsin v neděli před druhým olympijským noclehem.
Hokejistky v Miláně poprvé trénovaly hned v sobotu v podvečer, v neděli poté v přípravě pokračovaly v hlavní aréně. „Druhý trénink byl mnohem lepší než první. Aréna je super, ale pořád si na ni trochu zvykáme,“ hlásila Šapovalivová, která se s evropskou částí týmu připravovala v Praze od úterý.
Až v dějišti Her se do tréninku zapojily hlavní hvězdy působící v elitní zámořské soutěži PWHL v čele s Kristýnou Kaltounkovou nebo Terezou Vanišovou. „Únava už je znát jen trochu, je to lepší. Vyloženě unavená nejsem, dokázaly jsme se s tím podle mě dobře srovnat,“ řekla Šapovalivová, jež se podílela na dvou českých bronzových medailích z mistrovství světa.
Do turnaje vstoupí Češky ve čtvrtek, kdy se utkají s favorizovanými Američankami. Před pátečním večerním zahájením olympiády je ještě čeká zápas proti Švýcarsku. Přímé přenosy obou utkání sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.