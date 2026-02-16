Přemýšlíme, jak Davidovi pomoci, zaznělo po utkání se Švýcarskem. Kouč Radim Rulík s realizačním týmem začal pracovat na tomto úkolu, který si zadal, hned další den na tréninku. David Pastrňák jezdil cvičení po boku kapitána Romana Červenky a v přesilovce je doplnil ještě Lukáš Sedlák.
Akce oživení Pastrňáka. Trénoval s duem Sedlák – Červenka a přiznává: Nemám klid na hokejce
Hvězda reprezentace a Bostonu se zatím prosadila v Miláně proti Francii a k tomu ve statistikách svítí dvě asistence. Na mezihře chce Pastrňák ještě zapracovat.
„Přišel jsem na trénink s cílem zlepšit se. Samozřejmě vím, že tam ten klid na hokejce teď není, ale zároveň turnaj začíná v úterý. Doufejme, že už to půjde líp,“ vyhlíží první duel play-off proti Dánsku, který v úterý vysílá ČT sport od 16:30.
Realizační tým reagoval už v průběhu utkání se Švýcarskem (3:4 po prodloužení). Pastrňák s Červenkou utkání dohrával. „Chceme to trochu oživit, uvidíme, jestli nám k tomu to složení formací pomůže. Věříme, že ano. Samozřejmě nám není jedno, že se nám to nepodařilo proti Švýcarsku uhrát v náš prospěch. Teď se soustředíme na utkání s Dány,“ uvedl asistent trenéra Jiří Kalous.
Trio Pastrňák – Sedlák – Červenka trénovalo pospolu i přesilovku, k nim se přidal Filip Hronek a Martin Nečas. „Doufejme, že dáme pár gólů z přesilovek, teď jsme si to trochu nacvičili,“ dodal stručně Pastrňák.
V jakém složení trénovala česká reprezentace?
Červenka – Sedlák – Pastrňák
Chlapík – Kämpf – Nečas
Palát – Hertl – Kaše
Stránský – Tomášek – Flek
Kubalík
Šimek – Hronek
Kempný – Gudas
Špaček – Rutta
Ticháček – Kundrátek
První přesilovka: Hronek, Pastrňák, Sedlák, Červenka, Nečas
Druhá přesilovka: Špaček, Chlapík, Palát, Kaše, Hertl
Vedle Červenky zářil Pastrňák v klíčových duelech na bronzovém šampionátu ve Finsku v roce 2022 a pohledné útočné kombinace předváděli také na loňském mistrovství světa především v dánském Herningu.
„Snažím se klukům co nejvíc pomoct po té ofenzivní stránce. Nejsem spokojený jak hraju, ale vím, že je spoustu času a doufejme, že další zápas na tom budu líp,“ prohlásil playmaker s číslem 88.
Hertl s Palátem do třetí formace
V Miláně Pastrňák hrál nejprve s Martinem Nečasem a Tomášem Hertlem, následně Nečase vyměnil Ondřej Palát. Ani v jednom případě ale jejich souhra nebyla ideální. Na duel s Dánskem se Hertl s Ondřejem Palátem nejspíš přesune do formace k Ondřeji Kašemu.
Nové složení formací se představí proti Dánům v první vyřazovacím utkání. „Dánové jsou dobrý tým. Většinou vždycky hráli dobře z obrany. Moc místa tam nebude, musíme být trpěliví, snažit se co nejvíc střílet na brankáře a mít před ním hráče. Mají dobrého gólmana (Frederik Andersen – pozn. red), ofenzivu a přesilovky. Musíme hrát bez faulů,“ apeluje Pastrňák.