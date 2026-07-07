Konec severské kombinace na OH. Zlatý český závod ale zůstává

Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu, o další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová či královna předchozích Her Ester Ledecká. Naopak z programu pro zimní Hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než sto letech severská kombinace. Premiéru si za čtyři roky odbude lyžování a snowboarding ve volném terénu a synchronizované krasobruslení. O změnách rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru (MOV).
Snowboardisté žili v nejistotě, zda jejich sport v programu zůstane. MOV v prohlášení uvedl, že tato disciplína se od Pekingu 2022 „významně zlepšila v různých ukazatelích popularity“.
Maděrová vybojovala zlato mezi brankami letos v únoru v Livignu, na předchozí zimní olympiádě v Pekingu i v Pchjongčchangu 2018 zase dominovala Ledecká.
Naopak na uvadající popularitu doplatili sdruženáři, kteří závodili na ZOH již od prvních Her 1924 v Chamonix. Místo nich dostali šanci lyžaři a snowboardisté ve freeridu, čili v prašanu ve volném terénu, a krasobruslaři v synchronizovaném závodu pro devět členů.
MOV také oznámil, že Hry ve Francii za čtyři roky budou první genderově zcela vyrovnané. Očekávají účast 3046 sportovců. Soutěží má být 126, z toho 56 pro ženy, 55 pro muže a 15 pro mixy.