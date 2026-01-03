Jen pár hodin do startu musel pilot kamionu Tomáš Tomeček vyřešit administrativní nedostatek. Rallye Dakar si vyžaduje, aby všichni členové posádky měli vedle licence Mezinárodní automobilové federace i řidičské oprávnění na kamion, což jeho dvacetiletý syn Metoděj ještě nevlastní. Na poslední chvíli tak český jezdec hledal náhradu.
Zádrhel před startem Dakaru. Tomeček musel z posádky vyřadit svého syna
„Vůbec jsme o tom pravidle nevěděli, nejspíš proto, že jsme s ním nikdy neměli potíže. Okamžitě jsem začal telefonovat na všechny strany a shánět náhradníka,“ uvedl Tomeček. Jako první kontaktoval svého dlouholetého spolupracovníka Arda Munstera z Nizozemska, který ale přiletět nemohl.
„Podobné to bylo i u dalších kandidátů. V týmu South Racing se lidé s řidičákem na skupinu C našli, ale nikdo z nich neměl licenci FIA. Nakonec jsem zkusil zavolat na Slovensko Radovanu Kazarkovi. A ten mi doporučil svého syna,“ řekl pětapadesátiletý závodník.
Tomáš Kazarka nabídku přijal a okamžitě zamířil do Vídně na letadlo směr Džidda. Opačným směrem se vydal smutný Metoděj Tomeček, který musel nejméně o rok odložit svou dakarskou premiéru. Třicetiletý Kazarka startoval na Dakaru v roce 2023, kdy usedl do kamionu Tatra týmu Buggyra Racing řízeného Róbertem Kasákem. Třetím členem Tomečkovy posádky je jihoafrický mechanik Grant Ballington.