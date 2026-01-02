Začátek ledna je časem Rallye Dakar. Slavný závod startuje v sobotu poosmačtyřicáté a s mnoha českými závodníky. Mezi kamiony na třetí vítězství zaútočí Martin Macík, zatímco vysokých umístění chtějí docílit také Martin Prokop a Martin Michek. Rallye Dakar se bude každý večer věnovat pořad Písečné ozvěny.
Rallye Dakar je znovu na startu. Vysoké ambice mají Macík, Prokop a Michek
Legendární soutěž je v Česku desítky let spojená zejména s kategorií kamionů, kterou šestkrát ovládl Karel Loprais. Na jeho úspěchy dokázal v předešlých dvou letech navázat Macík. Vysoké ambice má ale i Lopraisův synovec Aleš, jehož čeká již devatenáctý Dakar. Uspět chtějí ale i Martin Šoltys nebo Michal Valtr.
„Hattrick je samozřejmě lákavý. Víme, že budeme pod tlakem obhajoby, ale já tam jedu závodit, jako jsem jel v posledních letech. Chci se na to takto i soustředit a udělám všechno pro to, aby to dopadlo co nejlíp,“ řekl Macík před třináctou účastí na dálkové rallye. Loni byl jeho největším soupeřem Nizozemec Mitchel van den Brink.
Mezi automobily bude celkový triumf obhajovat domácí hvězda Jazíd Rádží, adeptů na vítězství je ale celá řada. Již pětkrát rallye vyhrál Násir Attíja z Kataru, čtyřikrát legendární Španěl Carlos Sainz a dokonce čtrnáctkrát v různých kategoriích Stéphane Peterhansel. Vysoké ambice má i jeho hvězdný francouzský krajan a devítinásobný světový šampion v klasické rallye Sébastien Loeb, který byl již třikrát druhý.
„Za roky, co Dakar jezdím, se konkurence neskutečně zvedla. Je tam spousta skvělých pilotů a skvělých aut. Dnes je tam čtyřicet aut, která jsou papírově schopná být v první desítce,“ řekl Prokop, který byl loni desátý. „Samozřejmě, že chceme vylepšit maximum v podobě pátého místa. To je to, kam míříme, ale jestli se to povede, nebo ne, nevím. Už se to nemusí opakovat,“ uvedl Prokop, jenž bude mít letos k dispozici tovární speciál Ford. Servisovat si jej ale bude ve svém týmu.
V kategorii motocyklů byl před rokem nejrychlejší Australan Daniel Sanders, i on bude mít v zádech řadu „vlčáků“, kteří jej budou chtít z trůnu sesadit. Dvakrát dokázal Dakar vyhrát Američan Ricky Brabec, vylepšit druhá místa z předešlých let se budou snažit Španěl Tosha Schareina nebo Ross Branch z Botswany. Českou jedničkou je Michek, který nově pojede jako tovární jezdec čínského výrobce Hoto. Loni byl nejlepší na 17. místě Dušan Drdaj.
„Snažím se mít vždy nejvyšší ambice. Chtěl bych pokořit sám sebe a jednomístné číslo, takže skončit alespoň devátý,“ řekl Michek, jehož maximem na slavné soutěži je desáté místo z let 2021 a 2024. „Bude to ale složité. Je těžké jezdit proti fabrickým jezdcům, které vždy zajímají jen výhry. Chci ale pokořit sebe. Je to výzva,“ dodal.
Organizátoři 48. ročníku rallye připravili trať dlouhou téměř 8000 km, jejíž součástí bude 4800 km rychlostních zkoušek ve 13 etapách. Stejně jako v minulých letech se bude mírně lišit pro automobily a motocykly. Start i cíl bude v Janbú u Rudého moře. „Na trati budou rychlé úseky, které se budou střídat s kamenitými pasážemi a dunami. Klíčová by měla být šestá etapa před dnem volna v Rijádu, kde by mělo být hodně písku a dun. V 11. etapě bude zase ďábelsky náročná navigace,“ uvedli organizátoři na webu.
Rallye Dakar 2025
Sobota 3. ledna – prolog: Janbú – Janbú (96 km celkově / 23 km rychlostní zkouška).
Neděle 4. ledna – 1. etapa: Janbú–Janbú (518 km / 305 km).
Pondělí 5. ledna – 2. etapa: Janbú–Úla (504 km / 400 km).
Úterý 6. ledna – 3. etapa: Úla–Úla (662 km / 422 km).
Středa 7. ledna – 4. etapa: Úla–Úla (526 km / 451 km).
Čtvrtek 8. ledna – 5. etapa: Úla–Háil (416 km / 356 km).
Pátek 9. ledna – 6. etapa: Háil–Rijád (920 km / 331 km).
Sobota 10. ledna – volný den.
Neděle 11. ledna – 7. etapa: Rijád – Vadí ad-Davásir (876 km/462 km).
Pondělí 12. ledna – 8. etapa: Vadí ad-Davásir – Vadí ad-Davásir (717 km / 481 km).
Úterý 13. ledna – 9. etapa: Vadí ad-Davásir – Biša (540 km / 418 km).
Středa 14. ledna – 10. etapa: Biša–Biša (417 km / 371 km).
Čtvrtek 15. ledna – 11. etapa: Biša–Hanakíjá (882 km / 347 km).
Pátek 16. ledna – 12. etapa: Hanakíjá–Janbú (718 km / 310 km).
Sobota 17. ledna – 13. etapa: Janbú–Janbú (141 km / 105 km).
Posádky s českou účastí:
Motocykly: Dušan Drdaj (KTM), Martin Michek (Hoto), Milan Engel (Kove), David Pabiška, Martin Prokeš, Jiří Brož (všichni KTM).
Automobily: Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford), Miroslav Zapletal, Marek Sýkora / SR (Ford), Karel Trněný, Václav Pritzl (Ford), Martin Koloc, Mirko Brun / It. (Red-Lined).
Kamiony: Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (MM Technology Iveco), Aleš Loprais, David Křípal, Jiří Stross (Iveco), Martin Šoltys, Tomáš Šikola, Vlastimil Miksch (Buggyra), Michal Valtr, Lukáš Kvasnica, Radim Kaplánek (Iveco), Karel Poslední, Filip Škrobánek, Petr Schweiner (Tatra), Tomáš Tomeček, Metoděj Tomeček, Grant Ballington / JAR (Tatra), Dušan Randýsek, Victor Bouchwalder / Fr., Laurent Lalanne / Fr. (MAN).
Klasik: Ondřej Klymčiw, Josef Brož (Mitsubishi Pajero), Jan Vinš, Jiří Kopřiva (Mitsubishi Pajero), Kateřina Váňová, Petr Váňa (Toyota 4Runner), Martin Stopa, Lubomír Dočkal, Martin Horák (Tatra 815).