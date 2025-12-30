Pojedenácté v kariéře se postaví na start nejtěžšího dálkového závodu. Automobilový jezdec Martin Prokop bude mít na slavné Rallye Dakar tovární speciál s nejkvalitnější technikou v kariéře. Třiačtyřicetiletý pilot bude obhajovat páté místo z minulého ročníku.
Chceme páté místo vylepšit. Už se to nemusí opakovat, uvědomuje si Prokop před Dakarem
„Za roky, co Dakar jezdím, se konkurence neskutečně zvedla. Je tam spousta skvělých pilotů a skvělých aut. Dnes je tam čtyřicet aut, která jsou papírově schopná být v první desítce. Samozřejmě, že chceme páté místo vylepšit, to je to, kam míříme, ale jestli se to povede, nebo ne, nevím. Už se to nemusí opakovat,“ řekl Prokop.
Prokop debutoval na Rallye Dakar v roce 2016 a skončil čtrnáctý. Od té doby se dostal šestkrát do elitní desítky. Desátý skončil i letos při svém zatím posledním startu.
„Je tam spousta mladých kluků do 25 let, kteří jsou schopni vyhrávat etapy. Pak jsou tam zkušení chlapi, kteří když dostanou stroj, co vydrží, tak své zkušenosti zúročí. Už je tam hrozně málo prostoru na taktiku. Rozestupy už nejsou minuty, ale spíše sekundy. Připomíná to více rallye než dálkové soutěže a nedá se to srovnat s tím, co bylo před deseti lety,“ podotkl Prokop.
Věří, že už se technika nebude moc zlepšovat. „Kdyby auta měla přes ty nerovnosti jet ještě rychleji, tak nevím, zda bych tam ještě chtěl být,“ pousmál se.
Jihlavský rodák spojil většinu své závodní kariéry se značkou Ford. Letos získal pro dálkovou rallye nejlepší techniku. „Není to tak, že bychom byli továrními jezdci. Máme k dispozici auto, se kterým na minulém Dakaru dojel třetí Mattias Ekström, a máme ho v našem soukromém týmu. Je to taková hybridní verze. Máme správnou káru, ale provozujeme si ji v našem týmu,“ vysvětlil Prokop, jenž bude ale mít v případě potřeby k dispozici i mechaniky nebo techniky z továrního Fordu. „V servisu budeme stát vedle nich,“ řekl Prokop.
Jedinou nevýhodou je fakt, že ve svém speciálu bude mít atmosférický motor. „V nejnižší nadmořské výšce to bude dobré, ale jakmile začneme stoupat, což bude hned po začátku rallye, tak bude výkon klesat. Vše ostatní je ale skvělé. Podvozek, vyvážení, to, jak je auto uzpůsobené, aby s ním člověk mohl jet a nemusel ho šetřit, je neskutečné,“ uvedl Prokop.
Rallye Dakar 2026 odstartuje v sobotu 3. ledna v Janbú u Rudého moře, kde také 17. ledna skončí.